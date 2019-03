Maurizio Visconti, direttore commerciale Credipass: “Durante la convention di venerdì annunceremo due importanti accordi commerciali e tutti i nuovi progetti in fase di lancio”

di

“Abbiamo iniziato l’anno con uno slancio importante, che ci dà la giusta carica per affrontare al meglio la nostra convention annuale” . A pochi giorni dall’evento aziendale di Hgroup (holding proprietaria di Credipass, Medioinsurance, Casashare, Realizza e Relabora), in programma a Sorrento per il 15 marzo, il direttore commerciale di Credipass, Maurizio Visconti, fa il punto sulla situazione e anticipa alcune delle novità che saranno annunciate durante l’incontro.

Come sono andati i primi mesi del 2019?

Stiamo continuando la nostra crescita a doppia cifra, in un mercato che non è partito benissimo. Questo chiaramente genera un grande interesse nei confronti del gruppo: nei primi 70 giorni dell’anno siamo stati contattati da oltre 200 mediatori esperti che ci hanno manifestato la loro volontà di entrare nella nostra rete. Un risultato che non può non renderci orgogliosi. Già l’anno scorso abbiamo avuto una crescita significativa in tutti i comparti, a cominciare da mutui, cessioni del quinto e prestiti personali, e anche il comparto assicurativo di Medioinsurance ha avuto una crescita importante. Per questi traguardi raggiunti dobbiamo ringraziare tutti i manager e la nostra rete, insieme ai nostri dipendenti, che lavorano con impegno, passione e grande professionalità al servizio degli agenti.

Quali sono i motivi di questo successo?

Evidentemente la strategia di Hgroup di dar vita a diverse società che generano strumenti e servizi a supporto della rete di mediazione creditizia si sta rivelando vincente. Per fare un esempio concreto: da gennaio ad oggi quasi 5.000 agenzie immobiliari hanno deciso di utilizzare Casashare, che può essere definito come un assistente virtuale completamente al servizio degli agenti immobiliari che collaborano con Credipass.

Di cosa parlerete venerdì prossimo durante la convention?

Presenteremo i numeri ufficiali del 2018 e le previsioni per il 2019. Verranno poi illustrate le varie attività in fase di lancio, sia per il canale fisico che per quello online. Le novità in programma sono tante, tutte pensate per offrire alla nostra rete maggiori opportunità di business. Inoltre stiamo lavorando alla creazione di processi certificati sia verso le banche, per aumentare e garantire ancora di più la qualità del nostro business, sia verso i consumatori, per incrementare il livello di servizio offerto. Da ultimo comunicheremo il contenuto di due nuovi accordi commerciali con brand molto noti.

Maurizio Visconti, direttore commerciale Credipass: “Durante la convention di venerdì annunceremo due importanti accordi commerciali e tutti i nuovi progetti in fase di lancio” ultima modifica: da