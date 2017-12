Mauro Baldassin, amministratore Soluzione Credito: “Nel 2018 puntiamo a 200 milioni di erogato e a inserire altri 50 collaboratori”

di

“Il nostro intento era di arrivare ad avere 90 collaboratori entro la fine dell’anno. L’obiettivo è stato raggiunto e superato, visto che al momento abbiamo 94 collaboratori, che diventeranno 100 da qui al 31 dicembre. Anche il target relativo alle erogazioni è stato centrato: avevamo ipotizzato 150 milioni, che è esattamente quanto porteremo a casa in questo 2017. Ora dobbiamo concentrarci sulla crescita a livello territoriale e di numeri” . Mauro Baldassin, amministratore di Soluzione Credito, illustra a Simplybiz i progetti in cantiere per l’anno prossimo.

Che anno sarà il 2018 per la vostra società?

Puntiamo a raggiungere i 200 milioni di erogato e a un’ulteriore espansione della rete, che dovrebbe crescere di altre 50 unità. Questo sviluppo si concentrerà soprattutto sulle regioni in cui oggi non siamo presenti: Piemonte, Toscana, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. In queste aree sono previsti significativi investimenti per il reclutamento di collaboratori e per l’apertura di uffici che possano servire da punto di appoggio per gli agenti. Fondamentale in questo senso sarà anche il recruiting di manager che possano gestire questi presidii. Un ruolo importante in questo quadro spetterà a Mutuo Click, il nostro sito per la ricerca e la comparazione di finanziamenti immobiliari. Siamo partiti un po’ in ritardo rispetto ai progetti originari ma da un mese e mezzo circa siamo ormai online e i primi risultati sono assolutamente incoraggianti.

Avete altri progetti in cantiere?

Ce ne sono diversi. Li presenteremo durante la nostra convention annuale, che si terrà a Venezia il 18 e il 19 gennaio alla presenza di tutti i nostri collaboratori, delle banche e degli altri partner. Per il momento posso rivelare che abbiamo in programma investimenti importanti sul versante dell’online. In questo senso Mutuo Click è certamente destinato a diventare uno dei motori della nostra crescita e a guadagnare un’importanza crescente.

Nei giorni scorsi avete ritirato il premio come migliore società di mediazione creditizia ai Bond Street Awards. Siete soddisfatti?

È un riconoscimento che ci rende felici e orgogliosi del nostro lavoro. Come ho scritto su Facebook il premio l’ho ritirato fisicamente io ma a vincerlo è stata tutta la nostra squadra: soci, manager, dipendenti e collaboratori. Se Soluzione Credito ha raggiunto i risultati attuali è grazie all’impegno congiunto di queste persone, che quotidianamente dedicano tempo ed energie a un progetto condiviso

