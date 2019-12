MBCredit Solutions, Angelo Piazza nominato ad e dg

Angelo Piazza è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di MBCredit Solutions, la società del Gruppo Mediobanca attiva nella valutazione, acquisizione e gestione di portafogli npl e nella gestione del credito in tutte le sue fasi per primarie aziende italiane e internazionali.

Piazza vanta un’esperienza di oltre trent’anni nel credito al consumo, settore nel quale ha ricoperto ruoli apicali sia in ambito commerciale sia nella gestione del rischio: proviene infatti da Findomestic Banca, realtà’ nella quale ha sviluppato la sua intera carriera, arrivando a ricoprire negli anni il ruolo di Direttore Vendite e, da ultimo, quello di Chief Risk Officer and Head of Risk of Southern Europe and Central Europe Regions per BNP Paribas Personal Finance.

Ad affiancare Angelo Piazza è stato chiamato Cristian Bertilaccio, già nel team di MBCredit Solutions in qualità di Sales & Operations Director nonché membro del consiglio direttivo di Unirec, che viene promosso al ruolo di vice direttore generale.

I due manager metteranno a fattor comune la significativa esperienza maturata nella gestione del credito con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di MBCredit Solutions: sia attraverso l’acquisizione e gestione di crediti in sofferenza (NPL) accrescendo l’attuale portafoglio proprietario, oggi prossimo ai 6 miliardi di euro, sia nella gestione dei crediti problematici di terzi. In quest’ultima attività, MBCredit Solutions ha maturato negli anni una significativa expertise come Master Servicer e Special Servicer per aziende operanti nei settori Telco, Utilities, Commerciale, Assicurativo, Bancario e Finanziario nella gestione di crediti in bonis, tramite azioni di caring e di recupero soft, così come nella gestione di npe e di crediti in sofferenza npl anche di elevato seasoning.