MCE Finance: Giancarlo Siboni nuovo responsabile area affari generali e progetti speciali

MCE Finance S.p.A., intermediario finanziario specializzato nella cessione del quinto, ha nominato Giancarlo Siboni responsabile dell’area affari generali e progetti speciali. Uno dei professionisti più noti del settore della cessione del quinto fa così il suo ingresso nel top management dell’azienda per accompagnarla nel percorso di crescita volto a consolidare la propria posizione nel panorama nazionale.

In MCE Finance Giancarlo Siboni guiderà l’area affari generali e progetti speciali quale ufficio di raccordo fra le diverse funzioni operative e le aree aziendali con vocazione più strategica e tutto quanto relativo l’area regolamentare dell’azienda.

Siboni vanta una lunga esperienza nel comparto della cessione del quinto. Cofondatore e a lungo presidente e amministratore delegato di Prestitalia tra gli anni 1998 e 2010, ha ricoperto successivamente ruoli di direzione, di controllo e di esponente all’interno di Atlantide, Races e Spefin Finanziaria, partecipando attivamente a tutte le fasi organizzative delle diverse società.

Con l’ingresso di Siboni in MCE Finance si rinnova il sodalizio professionale con Vincenzo Giacomini, oggi amministratore delegato della società.

“Il coinvolgimento di Giancarlo nella mia nuova avventura aziendale è per me motivo di grande soddisfazione, essendo legato a lui da una lunga storia di stima e di amicizia iniziata con la condivisione dell’esperienza di successo di Prestitalia, dalla sua fondazione nel 1999 fino alla cessione al Gruppo UBI Banca (oggi Banca Intesa). Rappresenta inoltre un’importante opportunità di crescita per MCE Finance e per tutte le risorse che lavorano nella società”, afferma l’ad Vincenzo Giacomini.

La nomina di Giancarlo Siboni costituisce l’ultimo tassello del progetto di sviluppo di MCE Finance, avviato all’inizio dell’anno con l’implementazione dei sistemi tecnologici (quali firma a distanza e riconoscimento attraverso dati biometrici), che hanno permesso di velocizzare le procedure burocratiche e tecniche per la concessione dei prestiti, e lo sviluppo e l’offerta di prodotti estremamente competitivi, a vantaggio delle agenzie e dei loro clienti.