MCE Finance : al via partnership con SHRO per sostenere la ricerca contro il cancro

MCE Finance sosterrà, attraverso una partecipazione diretta, le iniziative della Sbarro Health Research Organization (SHRO), organizzazione specializzata nella ricerca su cancro, diabete e malattie cardiovascolari fondata a Philadelfia dall’italo americano Antonio Giordano e attiva in Italia attraverso collaborazioni prestigiose con la Fondazione Pascale, il Centro ricerche oncologiche Mercogliano (Crom), l’Università di Siena, l’Università Vanvitelli e l’Università Federico II.

Nei giorni scorsi Vincenzo Giacomini, amministratore delegato di MCE Finance, intermediario finanziario specializzato nella cessione del quinto, ha incontrato il presidente di SHRO Antonio Giordano per dare il via alla partnership, aderendo al progetto lanciato dall’organizzazione il 21 marzo scorso: “L’uovo della ricerca”, uova di Pasqua realizzate artigianalmente e commissionate direttamente da SHRO, il cui ricavato andrà interamente in beneficenza, finanziando un progetto sul tumore al seno.

Si tratta della prima delle iniziative che MCE Finance sosterrà e si concretizzerà nell’acquisto delle uova di Pasqua per la propria rete di collaboratori attivi sul territorio nazionale. L’azienda si farà inoltre portavoce del progetto, avviando il prossimo 1° aprile una vera e propria campagna di sensibilizzazione sui propri canali social e invitando a sostenere l’iniziativa acquistando le uova sulle pagine Instagram e Facebook della SHRO.

“Siamo molto contenti di poter contare da oggi sulla collaborazione di una società che, fin da subito, si è resa disponibile al sostegno morale e concreto, sposando e condividendo i principi che ci spingono a lavorare quotidianamente per la lotta a cancro e malattie rare”, ha dichiarato il presidente della SHRO Antonio Giordano.

“Contribuire allo sviluppo della ricerca finalizzata al benessere delle persone significa impegnarsi a costruire una società migliore. Con questo obiettivo abbiamo deciso di sostenere una organizzazione di grande prestigio, come la SHRO, che lavora e si impegna ogni giorno in questa direzione. L’accordo conferma i valori di condivisione, altruismo e sensibilità che MCE Finance sostiene e nei quali crede fortemente”, ha aggiunto Vincenzo Giacomini, ad di MCE Finance.

Pienamente soddisfatto il vicepresidente di SHRO Giancarlo Arra, promotore dell’intesa: “Conoscendo personalmente Vincenzo Giacomini, sapevo che l’iniziativa avrebbe trovato terreno fertile per un adeguato sostegno e sono felice di aver tracciato un percorso di collaborazione con una società solida e affidabile”.