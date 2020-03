Mediafacile integra la firma digitale

Mediafacile ha integrato la firma digitale all’interno dei suoi software, consentendo uno snellimento della fase precontrattuale per le società di mediazione creditizia, nonché l’adeguamento alle ultime normative vigenti per le attività di chiunque elargisca i sui servizi in questo ambito.

La firma digitale è uno strumento che permette ai cittadini, ai professionisti e alle imprese di firmare dei documenti con valore legale ed è il risultato di un procedimento informatico che si basa sui concetti di autenticità, integrità, non ripudio, per cui chiunque apponga tale firma, che non è una comune firma elettronica, si assume la responsabilità del contenuto del documento che sottoscrive, è a conoscenza del fatto che non consente modifiche successive a quanto sottoscritto e non può disconoscerla in quanto tale tecnologia si basa sul sofisticato sistema crittografico riportato nel Cad (Codice dell’amministrazione digitale), come regolamentato dall’art. 24 del decreto legislativo 82/2005.

Questa nuova funzione è un importante valore aggiunto alle peculiarità presenti in Mediafacile Ai, come il centralino Voip, la possibilità di inviare notifiche ai clienti, l’archiviazione ottica digitale, la preventivazione immediata e non ultima la gestione dei Lead, caratteristiche queste che rendono lo Smart Working attuabile senza alcun tipo di difficoltà. L’ intenzione è quella di fornirvi un mezzo di lavoro che supporti le imprese del mondo finance a tutto tondo, con una tecnologia step by step senza precedenti sempre aggiornata.