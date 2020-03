Mediafacile presenta il nuovo gestionale Mediafacile AI

Mediafacile s.r.l., società leader del mercato crm finance, ha rilasciato il nuovo sistema gestionale denominato Mediafacile AI, per gli operatori del credito che intendono affrontare con efficacia la nuova sfida nella trasformazione digitale del mercato finance.

“Cavalcare il trend della digital transformation sarà l’occasione che gli operatori del credito avranno per attivare le logiche e le strategie di investimento di un intero business in costante evoluzione – spiega Pasquale Moggio, ceo Mediafacile s.r.l. –. Gli operatori del credito stanno attraversando profonde trasformazioni: sono completamente cambiati i comportamenti dei clienti, sono state introdotte importanti innovazioni tecnologiche e nuove normative sempre più stringenti. Tutti questi fattori portano necessariamente a rivedere i modelli e gli approcci relativi all’Ict verso l’organizzazione aziendale per dotare i propri dipendenti di strumenti avanzati anche per interagire efficacemente con il mercato e i clienti. In questo contesto nasce il nuovo Mediafacile AI, esperienza pluriennale e una forte specializzazione nel mondo finance, uniti alle nuove opportunità che il campo di intelligenza artificiale offre. Questo nuovo potente strumento sviluppato esclusivamente per il settore Finance, rappresenta un modo efficace per affrontare efficacemente le nuove sfide del mercato digitale le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria”.

Tutta la tecnologia in un unico strumento e massima attenzione su:

Velocità di elaborazione è importante, per questo tutti i processi di calcolo sono stati potenziati per ridurre al minimi le attese;

Interoperabilità con Banche e Istituti Finanziari per evitare “doppi caricamenti” ed essere collegati in Webservice per preventivi e aggiornamenti;

Ecosostenibilità attraverso la dematerializzazione di alcuni ambiti legati all’utilizzo della carta;

Cyber security ossia la sicurezza dei dati e delle informazioni aziendali e dei clienti;

Trasformazione delle filiali e delle sedi per favorire un’innovativa e migliorata customer experience considerando che il numero delle filiali è probabilmente destinato a calare date le potenzialità che derivano dal digitale;

Data Intelligence & Analytics perché il futuro nel mercato finanziario è nei dati. Lo studio dei dati e delle informazioni e la loro corretta gestione rappresentano una fonte di business dalle enormi potenzialità, quella del futuro sarà la data driven bank;

“Con queste prerogative Mediafacile AI affianca le aziende del settore finance con un’offerta dedicata e integrata, con l’obiettivo di guidare tutti gli operatori del settore verso una scelta digitale evoluta”, conclude Moggio.