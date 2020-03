Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, uno studio del Consiglio nazionale del notariato

Si intitola “Gli intermediari del credito (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria): evoluzione normativa e riserve di attività” lo studio a cura di Alessandra Paolini pubblicato dal Consiglio nazionale del notariato.

Lo studio analizza le figure dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria (c.d. intermediari del credito) a seguito delle profonde modifiche subite per effetto della riforma attuata con il d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (seguita da una lunga fase transitoria e da successive ulteriori modifiche). Tali figure risultano attualmente, per effetto di tali riforme, disciplinate all’interno del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Lo studio delinea i requisiti e l’ambito delle riserve di attività dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, distinguendo all’interno di questi ultimi la categoria dei c.d. money transfer. Vengono inoltre analizzate le eccezioni all’esclusività dell’oggetto sociale, in particolare nei rapporti con altre attività regolamentate (intermediazione assicurativa, recupero crediti).

Consulta lo studio del notariato