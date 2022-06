Mediazione creditizia, Cloud Care investe in Affida rilevando la quota di We-Unit

Affida diventa internazionale grazie all’ingresso nel capitale sociale di Cloud Care, società controllata da Investcorp, fondo sovrano di private equity dello Stato del Bahrain. Lo stesso che in Italia ha investito in aziende quali Gucci, Dainese, Corneliani, Vivaticket, e che solo poche settimane fa stava trattando l’acquisizione della società AC Milan.

L’operazione che concerne Affida si è concretizzata attraverso Cloud Care, società titolare della piattaforma e del relativo marchio Comparasemplice.it, tra i principali attori nel settore della comparazione dei servizi multicanale, in particolare per quanto riguarda l’energia, le web sales, le web chat e la lead generation.

“L’obiettivo di questa operazione è quello di unire il potere finanziario e le grandi competenze digitali e web di Investcorp e Cloud Care con la capacità di Affida di trasformare in contratti di finanziamento le richieste di credito dei milioni di utenti di Comparasemplice.it, che oggi non dispongono di questo genere di servizio”, spiega Stefano Grassi, presidente e fondatore di Affida.

Dopo un’attenta analisi del settore e ricerche di mercato, Cloud Care e Investcorp hanno scelto Affida come partner per la sua serietà, la professionalità e la capacità di saper trasformare in business le motivazioni, le ambizioni e le emozioni dei propri collaboratori, in poco tempo, attraverso l’eccellente organizzazione, la grande attenzione e un innato pragmatismo.

“Con Affida il gruppo compie un ulteriore balzo in avanti coprendo un segmento di mercato mancante, quello dei servizi finanziari – dichiara Andrea Conte, ceo & founder di Cloud Care -. Siamo fermamente convinti che l’origine esclusivamente digital dei nostri clienti si coniughi perfettamente con la vocazione ibrida che caratterizza la storia di Affida: generazione online-conversione offline, attraverso una rete fisica di oltre 360 agenti che completa la nostra experience multicanale. Sono confidente che l’apporto tecnologico e il know-how nelle web sales e nella lead generation di Cloud Care possa imprimere un nuovo slancio a una realtà come Affida, già leader nel settore dei servizi finanziari. D’altra parte il contributo di Affida completa il portafoglio di offerta di ComparaSemplice.it, proponendo ai consumatori del web una consulenza altamente qualificata, attraverso la propria rete vendita, sui migliori prodotti finanziari”.

“Grazie a questa operazione – aggiunge Grassi – Affida punta a rafforzare la propria posizione nel settore e a scalare il ranking, con un modello integrato online-offline che vedrà la rete al centro del progetto e sempre più dotata di servizi e strumenti digitali e innovativi, per servire al meglio le migliaia di clienti potenziali e già in portafoglio. La liaison tra le due società porterà un incremento notevole di opportunità per la rete di. L’obiettivo di Cloud Care e di Affida per i prossimi anni è quello di traghettare l’azienda verso una crescita esponenziale, affiancando ancora di più al business tradizionale quello digitale, per poter guardare negli occhi, molto a breve, i maggiori player del settore, da pari. Dal punto di vista del business primario i driver della crescita saranno legati a operazioni di acquisizione (m&a), al cross-selling e all’estensione e rafforzamento delle partnership con gli istituti di credito. L’azienda sarà in grado di offrire, tanto alla rete quanto ai clienti, livelli di servizio e innovazione di altissimo standing”.

“Contestualmente all’ingresso di Investcorp, uscirà dalla compagine di Affida il socio We-Unit, che è stato per noi di grandissimo supporto soprattutto nelle prime fasi della nostra recente ma importante storia e con il quale conserveremo altri interessi in comune – sottolinea Gabriele Nencini, direttore generale di Affida -. Niente cambierà invece in termini di governance, con Grassi saldamente alla guida dell’azienda, Insieme a tutte le persone che ne fanno parte, nella direzione e nel top management”.

Il 15 luglio, presso l’Auditorium San Romano di Lucca, Affida e Cloud Care comunicheranno i dettagli del progetto ai circa 400 agenti, ai 30 dipendenti, alle banche partner, ai soci e agli ospiti presenti.