Mediazione creditizia, i big 20 per numero di collaboratori

Il 2020 è stato un anno di grande fermento per la mediazione creditizia. Con l’arrivo della pandemia le società di mediazione si sono trovate a fronteggiare un’emergenza senza precedenti e hanno deciso di accelerare il percorso già intrapreso sulla strada della digitalizzazione, della formazione e dello sviluppo delle reti. Secondo i dati disponibili sul sito dell’Organismo agenti e mediatori (Oam), in un anno, tra il 9 marzo 2020 e il 2 marzo 2021, il numero dei collaboratori delle compagnie è aumentato del 18,87%, passando da 5.820 a 6.918 persone. Hanno sostenuto l’esame per iscriversi all’elenco tenuto dall’organismo 1.098 persone, che sono andate ad alimentare il mercato delle consulenze sul credito.

Elenco Mediatori

creditizi

2020 ART IN AD Mediatori

creditizi

2021 Aumento

numerico Aumento

percentuale Donna 1.593 1.953 360 22,60% Uomo 4.227 4.965 738 17,46% Totale 5.820 6.918 1.098 18,87%

Fonte: Elaborazione Simplybiz su dati Oam

Le società più grandi per numero di collaboratori

Secondo i dati dell’Oam, al 2 marzo 2021 la società che vanta il maggior numero di collaboratori è Kìron, con 938 persone, seguita da Credipass, con 910, ed Euroansa, con 679. Al quarto posto figura Auxilia Finance, l’azienda di proprietà della Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), che ha 437 collaboratori e al quinto, We Unit con 395 collaboratori. Queste le società che hanno più di 350 collaboratori.

Affida e Facile.it Mutui e Prestiti le novità del 2020

Da segnalare la rapida crescita di Affida, società nata nel 2019 per iniziativa di Stefano Grassi, che nell’ultimo anno ha aumentato la propria rete del 60,34%, passando da 174 a 279 collaboratori e si colloca in sesta posizione in classifica.

In settima posizione Più Mutui Casa, la società parte della holding Tempocasa, che ha visto aumentare da 206 a 230 il numero dei propri collaboratori.

New entry nella classifica delle società di mediazione creditizia è Facile.it Mutui e Prestiti, nata a luglio 2020 e guidata da Angela Giannicola, fondatrice di Nexus e presidente di Facile.it Mutui e Prestiti. La compagnia al 3 marzo vanta 180 collaboratori, rispetto ai 154 che Nexus aveva il 9 marzo del 2020.

Le società con 150 collaboratori

Nella fascia dei 150 collaboratori figurano le società della nona, decima e undicesima posizione: Primo Network (159), Prestitosi Finance (154) e Monety (149), che hanno incrementato la propria rete rispettivamente del 47%, del 7% e del 45%.

La seconda metà della classifica

In dodicesima e tredicesima posizione ci sono due società che hanno perso collaboratori. Si tratta di Finint Mediatore Creditizio (134 collaboratori, -3) e 24Finance Mediazione Creditizia (110 collaboratori, -15).

A seguito di un progetto di espansione sul territorio nazionale, aumenta invece la rete di Premia Finance, che ha rafforzato la sua rete passando da 81 a 105 collaboratori, con una crescita del 29,63% della forza lavoro.

Ci sono poi Nsa e Money 360, entrambe con 95 persone all’attivo; 24Max, la rete di mediazione creditizia di ReMax, con 80; Italfinance, passata da 4 a 75 collaboratori; Fincontatto, con 69; Mutuionline, con 62 e Toscano Mutui, con 60.

I collaboratori delle prime 20 società di mediazione e le variazioni percentuali 2020/2021

Riportiamo di seguito la tabella contenente i dati sui collaboratori delle prime venti società di mediazione creditizia per estensione della rete, con la variazione numerica e percentuale intervenuta tra marzo 2020 e marzo 2021, secondo quanto risulta dagli elenchi dell’Oam.

Società Collaboratori

(2/3/2021) Collaboratori

(9/3/2020) Aumento

numerico Aumento

percentuale Kìron Partner 938 867 71 8,19% Credipass 910 730 180 24,66% Euroansa 679 573 106 18,50% Auxilia Finance 437 312 125 40,06% We Unit Group 395 322 73 22,67% Affida 279 174 105 4% Più Mutui Casa 230 206 24 11,65% Facile.it

Mutui e Prestiti 180 Primo Network 159 112 47 41,96% Prestitosi Finance 154 147 7 4,76% Monety 149 104 45 43,27% Finint

Mediatore Creditizio 134 137 -3 -2,19% 24finance

Mediazione Creditizia 110 125 -15 -12% Premia Finance 105 81 24 29,63% Nsa 95 88 7 7,95% Money360.it 95 77 18 23,38% 24Max 80 39 41 105,13% Italfinance 75 4 71 1.775% Fincontatto 69 66 3 4,55% Mutuionline 62 50 12 24% Toscano Mutui 60 39 21 53,85%

Fonte: Elaborazione Simplybiz su dati Oam