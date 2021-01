Mediazione creditizia, i libri che hanno ispirato la carriera dei big del settore

Riserve di grano da ammassare per l’inverno dello spirito. Così Marguerite Yourcenar, l’autrice delle Memorie di Adriano, definiva i libri che si leggono nel corso della vita. Una definizione coniata probabilmente facendo riferimento ai testi più importanti con cui una persona entra in contatto durante il suo “cammino”, quelli che, per un motivo o per un altro, hanno finito per segnare in modo profondo e indelebile il suo modo di pensare e di rapportarsi al mondo e agli individui che lo abitano.

Da sempre attenta alla formazione, intesa nel senso più ampio possibile, e alle dinamiche concrete in atto nel settore del credito, SimplyBiz ha pensato di iniziare questo nuovo anno, che si preannuncia carico di sfide e impegni su molti fronti, chiedendo ad alcuni opinion leader del settore della mediazione creditizia quali sono i testi che maggiormente li hanno ispirati nel corso della loro carriera o che li hanno aiutati nei momenti di maggiore difficoltà.

Il risultato non è una lista di libri da scorrere velocemente e da dimenticare in pochi minuti dopo aver magari riconosciuto un paio di titoli, ma una serie di brevi aneddoti, suggerimenti e riflessioni che possono aiutarci a ricordare, soprattutto in un momento estremamente complesso come quello che stiamo affrontando, che non dobbiamo attendere aspettare che sia passata la pandemia per tornare a vivere, cercando e trovando motivi di gratificazione e di stimolo anche nei periodi di crisi.

Mauro Baldassin, amministratore delegato Credipass

La mia personale classifica:

“ Steve Jobs ”, di Walter Isaacson

È la biografia autorizzata di Steve Jobs, pubblicata il 24 ottobre 2011 e realizzata sulla base di oltre quaranta colloqui personali con l’imprenditore in due anni e più di cento interviste a familiari, amici, rivali e colleghi (ndr).

L’autobiografia di uno dei più grandi campioni di tennis di tutti i tempi, che si racconta portando alla luce i lati più oscuri della sua esistenza. Dal rapporto con il padre, che lo vuole numero uno al mondo, agli allenamenti disumani fino alla negazione di ogni forma di gioventù (ndr).

I consigli dell’autore che, sulla base della sua esperienza personale, ha individuato la chiave del successo nella capacità del “venditore meraviglioso” di fornire consigli e informazioni utili per l’uomo d’affari e per chi desidera guadagnare la fiducia e la simpatia del prossimo (ndr).

Vincenzo Barba, presidente Prestitosì (H2B)

“Sono un grande appassionato della lettura, soprattutto dei libri legati al self help. Il primo dei testi che consiglio è quello che è diventato una pietra miliare nella mia carriera, aiutandomi a creare una mia filosofia di vita”.

La mia personale classifica:

“ Think and grow rich ”, di Napoleon Hill

Questo libro, scritto nel 1900, è più che mai attuale, perché contiene tutti gli strumenti per aprire la mente e proiettare il lettore nella prospettiva di accrescere la realizzazione in ogni settore della propria vita: amore, denaro, vita sociale, realizzazioni personali, obiettivi professionali.

Si tratta di un libro dal titolo molto provocatorio, che rappresenta una guida per diventare delle persone migliori, per sé stessi e per gli altri. Contiene nove principi che sono alla base del buon vivere comune.

Anche questo testo per me ha significato molto. Studiandolo, si può trovare una mappa da seguire che insegna come, cambiando le proprie abitudini, atteggiamenti, comportamenti, si possa raggiungere il successo nelle aree in cui lo si desidera.

Carlo Chidini, presidente Più Mutui Casa

La mia personale classifica:

“ Le 7 regole per avere successo ”, di Stephen R. Covey

Un caso editoriale nel panorama della letteratura manageriale. Un testo che propone un approccio integrato per imparare a gestire la propria vita e ottenere risultati in linea con i propri obiettivi (ndr).

Un saggio che mostra le potenzialità dell’intelligenza umana, scritto dallo psicologo, scrittore e giornalista statunitense. L’autore ha avuto due nomination al premio Pulitzer per i suoi articoli, un premio alla carriera dall’American psychological association ed è membro dell’American association for the advancement of science (ndr).

Composto in Cina 500 anni prima della nascita di Cristo, rappresenta il più antico trattato di strategia militare. Viene utilizzato nelle scuole di management in tutto il mondo, perché i insegna a gestire i conflitti in modo profondo e non distruttivo (ndr).

Stefano Grassi, presidente Affida

“I libri che ho apprezzato di più nella vita sono quelli in cui mi sono rispecchiato, nei quali ho ritrovato cose che mi sono accadute e dai quali ho ricevuto parole di conforto o suggerimenti nei momenti di bisogno”.

La mia personale classifica:

“ L’arte della guerra ”, di Sun Tzu

Un classico che ho letto e riletto almeno tre volte. Mi è stato utile soprattutto nella gestione delle trattative e delle negoziazioni.

È un libro che consiglio se si sta attraversando un momento di difficoltà o ci si sente giù dal punto di vista della motivazione, perché può essere di aiuto per ritrovare energia e fiducia in sé stessi. Il nostro lavoro si basa moltissimo sulla forza interiore e sulla capacità di credere nelle proprie abilità; questa lettura si sofferma appunto sulla forza del pensiero positivo e sulla legge dell’attrazione. In estrema sintesi, si basa sul concetto di fondo per cui le cose che si pensano tanto e si desiderano ardentemente, anche se sembrano imprese impossibili, prima o poi si verificano. Per questo conviene avere pensieri positivi piuttosto che pensieri negativi.

Un romanzo storico che racconta le avventure del capitano Shackleton, che compie una traversata verso l’Antartide attraverso mille peripezie, riuscendo ogni volta a superarle. È un libro che considero molto utile e che spesso ho consigliato a qualche nostro agente, perché fa capire che anche nei momenti difficili esiste sempre una soluzione.

Fuori classifica

Il testo che più di tutti mi ha formato e che considero una guida e un riferimento è il Vangelo. Il Vangelo tocca tutte le sfaccettature e i punti della vita di una persona, quindi è in grado offrire suggerimenti su come reagire a varie situazione che ci si trova ad affrontare nella vita: quando si incontrano persone che ci fanno del male, che ci ignorano, che non sono riconoscenti. È di grande aiuto nella gestione delle relazioni con le persone, indipendentemente da quelle che possono essere le proprie convinzioni religiose. Anche da un punto di vista squisitamente laico, infatti, ci si possono trovare numerosi spunti di riflessione.

Flavio Miglioli, presidente Auxilia Finance

“Consiglio tre libri, uno dei quali in palese conflitto di interessi, avendolo scritto personalmente”.

La mia personale classifica:

“ Insider Trading ”, di Flavio Miglioli

È un thriller finanziario ambientato fra Milano e Londra. Per non farne una recensione in prima persona ricorrerò a quello che ha scritto un lettore su Amazon: “Seguendo questo romanzo si attraversa la zona grigia tra finzione e realtà, tra curiosità di scoprire le analogie reali e la sorpresa del fantastico. Linguaggio secco e scorrevole, senza fronzoli. Focus su un plot avvincente dove i personaggi emergono per le loro decisioni e non per le descrizioni. Il lettore è libero di interpretare. Letto tutto d’un fiato”.

Sono delle short stories da leggere e da rileggere, che scorrono velocemente fra ironie e paradossi ma che offrono anche interessanti spunti di riflessione.

Un romanzo esuberante, una commedia degli equivoci che consiglio ai genitori che pensano e vogliono, sbagliando, prevedere e pianificare la carriera dei propri figli.

Rino Moscariello, amministratore delegato 24 Finance

La mia personale classifica:

“ La forza del pensiero quantico ”, di Joe Speranza

È un affascinante percorso scientifico che ci aiuta a comprendere il potere della mente e come essa possa creare la nostra realtà.

Uno dei miei libri preferiti. Il primo che ho letto dell’autore, iniziandomi alla meditazione e alla comprensione dell’importanza di ogni evento della vita, anche apparentemente negativo o insignificante.

Libro forte e immediato sui concetti e valori di squadra e leadership, basato sulla storia e il senso di appartenenza degli All Blacks.

Daniela Zancan, managing director degli stores e di Facile.it Mutui e Prestiti

“I libri che consiglio sono quelli che negli ultimi anni mi hanno più colpito e che, in qualche modo, mi hanno lasciato qualcosa non solo a livello professionale ma anche personale”.

La mia personale classifica: