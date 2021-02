Mediazione creditizia in lutto per la scomparsa di Catricalà. Il cordoglio delle associazioni di categoria

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Antonio Catricalà, presidente dell’Organismo agenti e mediatori (Oam), venuto a mancare lo scorso 24 febbraio.

“Apprendiamo con dolore la notizia della morte del presidente Antonio Catricalà, che ha guidato

l’Organismo agenti e mediatori negli ultimi 6 anni. Siamo sicuri di poter rappresentare la voce di tutti gli iscritti all’Oam nell’esprimere la nostra vicinanza alla sua famiglia. Il nostro settore perde una figura di assoluto rilievo, sia professionale che umano, che ha saputo in questi anni farsi portavoce delle istanze di migliaia di professionisti e contribuire attivamente all’evoluzione della nostra categoria. Ci mancherai presidente”, fanno sapere con un comunicato congiunto Ama, Assomea, Assoprofessional, Fiaip e Fimaa.

Profondamente toccati dalla notizia della scomparsa di Catricalà anche i dirigenti della segreteria generale della Federpromm-Uiltucs. “Una grande perdita per il settore della consulenza creditizia – così lo ricordano Manlio Marucci, presidente, e Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento degli agenti finanziari e mediatori creditizi -. Un uomo sempre impegnato in prima persona, aperto al confronto e alle proposte che gli venivano sottoposte per sostenere la crescita di questo mercato e rendere migliore la figura del consulente creditizio agli occhi dei consumatori e della trasparenza del mercato. Ci lascia così una persona straordinaria che ricorderemo per la professionalità, competenza e passione con cui abbiamo avuto modo di confrontarci in questi anni come organizzazione sindacale. Partecipiamo con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la grave perdita”.