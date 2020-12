Mediazione creditizia, indagine Oam: intermediato stabile o in diminuzione tra 1% e 10% nel II semestre 2020

e 10% nel II semestre 2020

I mediatori creditizi prevedono un andamento degli intermediati abbastanza stabile o in diminuzione tra l’1% e il 10% nel secondo semestre del 2020. Lo afferma l’Organismo agenti e mediatori (Oam), che ha diffuso oggi i risultati della seconda indagine sui mediatori creditizi, condotta su un campione rappresentativo del 74% del mercato.

Sono soprattutto le società medio-grandi a prevedere di chiudere con importi dell’intermediato stabili o in crescita, dopo un I semestre caratterizzato da una riduzione complessiva del 15%. Meno fiduciose le società di micro e piccole dimensioni.

“Le società di mediazione creditizia stanno dimostrando di essere in grado di reagire a una crisi economica senza precedenti: dopo un primo semestre 2020 caratterizzato da una netta flessione dell’intermediato, le aspettative del II semestre vedono un mercato sostanzialmente stabile o in crescita per le società di maggiori dimensioni”, precisa una nota dell’Oam.

L’indagine, conclusa a novembre, conferma, relativamente al I semestre, le tendenze emerse dalla survey rapida condotta ad aprile sulle aspettative della prima parte del 2020: allora, mediamente, il 35% dei Mediatori prevedeva una riduzione dell’intermediato tra il 10 e oltre il 30% e il 20% un calo fino al 10%. “A consuntivo dello stesso periodo il totale dell’intermediato stimato è sceso da poco più di 6 miliardi del secondo semestre 2019 a 5,103 miliardi, con una riduzione percentuale del 15% (-18% per i prodotti retail e -7% per i prodotti corporate)”, precisa l’Organismo agenti e mediatori.

Crescono fideiussioni e prestiti personali, scendono i mutui

A mostrare il maggior calo, in termini di intermediato, sono sempre i prodotti corporate: nel I semestre 2020 acquisto crediti, fidejussioni, leasing, mutui ipotecari e prestiti finalizzati hanno registrato una diminuzione pari o maggiore al 50% rispetto al transato stimato nel secondo semestre 2019. Di contro, le fidejussioni alla clientela retail hanno registrato un forte incremento rispetto al semestre precedente (+4024%), seguite da acquisto crediti (+205%) e prestiti personali (+182%). In netta flessione (-23%) i mutui che, rappresentando poco più dell’88% dell’intermediato della clientela retail, incidono sulla riduzione totale.

Le previsioni per il secondo semestre 2020

Le aspettative sono migliori per il II semestre 2020 per il quale i mediatori prevedono un andamento abbastanza stabile o in diminuzione (tra -1% e -10%) degli importi intermediati, con dati che lasciano intravedere un rimbalzo nell’ultima parte dell’anno in corso. Solo per i prodotti quali: cessione del v, mutui ipotecari retail, prestiti finalizzati corporate, leasing e mutui corporate, si prospetta una crescita degli importi intermediati per circa il 40%. I dati evidenziano che l’impatto della crisi è stato maggiore per le società micro e di piccole dimensioni che prevedono per circa il 65% una prospettiva di stabilità o di diminuzione in termini di intermediato mentre le medie, grandi e molto grandi vedono in crescita prodotti trainanti come i mutui ipotecari (il 54,6% del campione).