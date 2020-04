Mediazione creditizia, lente sui collaboratori: le donne nelle reti

Una volta erano mosche bianche. Oggi il loro numero è in continuo aumento ma rimangono comunque una netta minoranza. C’è chi è pronto a giurare che siano anche più competenti dei colleghi maschi dal punto di vista professionale. Tutti concordano sul fatto che siano più empatiche, pazienti e capaci di far fronte a numerosi problemi contemporaneamente, senza entrare nel pallone. Le donne che lavorano come collaboratrici sono una risorsa preziosa per i mediatori creditizi, anche se spesso svolgono il loro lavoro in maniera “invisibile” e “silenziosa”, senza apparire in primo piano e senza mettersi in mostra.

SimplyBiz ha voluto guardare più da vicino il mondo delle donne che operano nel settore della mediazione creditizia. Dopo aver dato voce ad alcune di loro con le nostre interviste (che trovate qui), abbiamo deciso di analizzare alcuni dei numeri presenti negli elenchi dell’Oam (i dati sono aggiornati al 9 marzo).

Prendendo in considerazione le società di mediazione che hanno più di 30 collaboratori/dipendenti, su un totale complessivo di 4.734 collaboratori/dipendenti le donne sono 1.288, pari al 27,2 per cento del totale.

Un dato superiore a quello relativo alle prime 13 società (26,7 per cento), che indica dunque che nelle realtà di medie dimensioni la presenza delle donne è percentualmente più elevata.

È interessante notare che su 77 aziende che hanno un unico collaboratore/dipendente, 44 hanno scelto di affidarsi a una donna.

Guardando più da vicino il dato della percentuale di donne sul totale dei collaboratori, in cima alla classifica delle società con più di 30 collaboratori si trova Fincontatto (42,2%), seguita a stretto giro da 24Max (41%) e Prestito Felice (40,7%). Agli ultimi posti si collocano invece Italfinance (17,2%), Più Mutui Casa (20,8%) e Money360 (20,7%).

Se si passa ad analizzare i dati relativi all’età delle collaboratrici, si scopre che la maggior parte si collocano nella fascia 40 – 49, 30 – 39 e 50 – 59. Tra le società con il numero più elevato di collaboratrici nella fascia di età più giovane (20 – 25 anni) ci sono Kìron (14), Più Mutui Casa (8) e Credipass (8). Affida, We-Unit e Italfinance ospitano invece, una ciascuna, le collaboratrici “con maggiore esperienza”, di età compresa tra i 70 e i 75 anni.