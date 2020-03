Mediazione creditizia, lente sui collaboratori. Tutti i numeri delle reti dei principali operatori del mercato

Una cosa è certa: il nome non gli rende completamente giustizia. Sono spesso definiti come “l’anima”, il “cuore pulsante”, i “veri e imprescindibili professionisti” del settore, salvo poi venire appellati con un epiteto che non riflette esattamente queste caratteristiche. Sono i collaboratori delle società di mediazione creditizia. Uomini e donne che giorno dopo giorno percorrono il Paese in lungo e in largo per incontrare clienti, fornire consulenze, dare suggerimenti e consigli, trovare soluzioni e incrementare il business delle società per cui lavorano.

L’Osservatorio SimplyBiz ha provato a fotografare alcuni dei principali numeri legati al mondo dei collaboratori, avvalendosi dei dati presenti negli elenchi dell’Organismo agenti e mediatori (aggiornati al 9 marzo).

In tutto i collaboratori/dipendenti dei mediatori creditizi che operano in Italia sono 5.820. Di questi, 4.227 sono uomini e 1.593 sono donne. Queste ultime rappresentano il 27,3 per cento del totale, ossia meno di un terzo.

Complessivamente sono solo 13 le società di mediazione creditizia con più di 100 collaboratori/dipendenti. Il totale dei loro collaboratori/dipendenti è 3.963, di cui 2.904 uomini e 1.059 donne (26,7 per cento del totale).

Sono invece 77 le aziende che hanno un unico collaboratore/dipendente. Nella maggior parte dei casi, esattamente per 44 realtà, questo collaboratore/dipendente è una donna.

Società Collaboratori/Dipendenti Totali Collaboratori/Dipendenti Uomini Collaboratrici/Dipendenti Donne Percentuale Donne Kìron 867 640 227 26% Credipass 730 555 175 23,9% Euroansa 573 409 164 28,6% We-Unit 322 236 86 26,7% Auxilia Finance 312 209 103 33% Più Mutui Casa 206 163 43 20,8% Affida 174 124 50 28,7% Nexus 154 117 37 24% Prestitosì Finance 147 104 43 29,2% Finint 137 107 30 21,8% 24Finance 125 97 28 22,4% Primo Network 112 68 44 39,2% Monety 104 75 29 27,8% Totale 3.963 Totale 2.904 Totale 1.059

Tra le 13 società più grandi quelle con il numero più elevato di collaboratrici/dipendenti donne sono quelle con le reti più estese: Kìron (227 donne su 867 collaboratori), Credipass (175 su 730) e Euroansa (164 su 573).

Se però si passa a calcolare la percentuale di donne sul totale dei collaboratori, in cima alla classifica si trovano Primo network, che stacca tutti con un 39,2%, e Prestitosì Finance, con un 29,2%. Euroansa rimane comunque sul podio con un 28,6%.

Andando ad analizzare le fasce di età dei collaboratori/dipendenti si nota che le meno “popolate” sono quello dei “60 e oltre” (170) e quella “fino a 29 anni” (448).

Società Fino a 29 anni 30 – 39 anni 40 – 49 anni 50 – 59 anni 60 anni e oltre Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Kìron 28 132 78 208 95 231 25 58 1 11 Credipass 18 39 45 125 73 245 36 116 3 30 Euroansa 9 36 44 104 44 88 27 96 5 18 We-Unit 7 12 20 47 79 155 22 68 2 12 Auxilia Finance 14 9 25 45 35 97 18 54 3 30 Più Mutui Casa 11 66 18 61 12 29 2 0 0 1 Affida 2 11 9 36 26 49 10 20 3 7 Nexus 2 6 15 27 13 53 6 26 1 5 Prestitosì Finance 5 11 12 37 15 35 9 20 1 1 Finint 2 2 11 10 12 37 4 41 1 17 24Finance 2 5 4 9 17 56 4 20 1 7 Primo Network 1 10 13 21 25 13 2 17 3 5 Monety 2 6 8 14 16 36 2 18 1 1 Totale 103 345 302 744 462 1.124 167 554 25 145 448 1.046 1.586 721 170

La maggior parte dei collaboratori/dipendenti delle società di mediazione creditizia si colloca nella fascia “40 – 49 anni” (1.586, il 40% del totale). Seguono la fascia “30 – 39 anni” (1.046, il 26,3% del totale) e “50 – 59 anni” (721, il 18,1% del totale).

Tra le società con il maggior numero di giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni si trovano Kìron (77), Più Mutui Casa (38) e Credipass (28). In questi gruppi le donne sono rispettivamente 14, 8 e 8.

Guardando invece ai collaboratori “con maggiore esperienza”, di età compresa tra i 70 e i 75 anni, in cima alla classifica si trovano Kìron (6), Credipass (5) e We-Unit (4). Nella prima e nella terza società si trovano anche due donne che rientrano in questa fascia di età.