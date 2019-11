Mediazione creditizia, Oam: online simulatore per prove d’esame e valutativa

È disponibile da oggi sul sito dell’Oam un simulatore delle prove d’esame e valutativa per chi vuole lavorare nel settore della mediazione creditizia. Lo rende noto l’Organismo per la gestione degli elenchi di agenti e mediatori (Oam), precisando che lo strumento è gratuito e aggiornato e permette di testare il proprio grado di preparazione per accedere alla professione di agente, mediatore o collaboratore. Tra le tante funzionalità l’indicazione, fornita dal sistema, delle materie

Lo scopo del simulatore è agevolare i futuri iscritti all’Organismo e i loro collaboratori nella preparazione alle prove previste dalla normativa, fornendo uno strumento in grado di misurare il livello di preparazione sulle materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, incluse quelle nelle quali si è meno preparati.

“L’applicazione per simulare le prove, gratuita e direttamente curata dall’Organismo, offre ai potenziali candidati massima accessibilità, certezza sulla correttezza dei quesiti e sulla loro distribuzione ponderata in base alle materie, e sicurezza sull’esattezza delle risposte date, con un immediato aggiornamento in caso di novità normative o regolamentari – si legge in una nota dell’Oam -. Al termine di ogni sessione di ‘allenamento’ l’applicazione indica, in caso di risposte errate, quali sono le materie che occorre studiare di più”.

Per favorire il conseguimento delle idoneità, il simulatore offre inoltre informazioni per preparare i potenziali candidati ad affrontare gli aspetti logistici e informatici connessi o propedeutici allo svolgimento delle prove.