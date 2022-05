Mediazione creditizia, al via partnership We Unit – Century 21 Italia

We Unit ha stretto una collaborazione con Century 21 Italia per semplificare il processo di richiesta di credito per chi acquista un immobile tramite il colosso americano del real estate. “L’obiettivo è arricchire di nuove competenze la nostra consulenza”, commenta Stefania Negri, coordinatrice sviluppo commerciale di Century 21 Italia.

Oggi in occasione del lancio della partnership, le due società hanno presentato un’analisi sugli strumenti di credito nella compravendita di immobili.

Identikit dei clienti. Arrivano i millennial

Se è vero che, al contrario di quello che avviene nei Paesi del Nord Europa, le famiglie italiane sono da sempre orientate all’acquisto dell’abitazione principale, oggi ad affacciarsi sul mercato è un nuovo target. “Sono arrivati i millennial. Stiamo assistendo alla nascita di un nuovo segmento di acquirenti, i trentenni, che si presenta al mercato immobiliare con nuove richieste e nuove esigenze”, afferma Stefania Negri.

Una tendenza che si riflette immediatamente anche sul mercato dei mutui. “La grande maggioranza delle richieste, infatti, riguarda finanziamenti per l’acquisto della prima casa e a differenza di quanto accadeva qualche anno fa i finanziamenti ipotecari hanno registrato un forte incremento della componente di giovani che fanno richiesta di un mutuo”, aggiunge Angelo Spiezia, amministratore delegato di We Unit. Una conseguenza diretta delle politiche abitative del Governo che prevedono la concessione di garanzie pubbliche per la sottoscrizione di mutui da parte dei giovani fino a 36 anni.

Il mutuo prima casa, un evergreen

“Quasi l’80% delle richieste di mutuo pervenute sui canali online e fisici riguarda finanziamenti per l’acquisto della prima casa, rendendo quasi marginali le altre richieste”, prosegue l’ad della società di mediazione creditizia.

E sui tempi per l’ottenimento? “Dopo un naturale allungamento durante il primo anno di pandemia, determinato anche dalle limitazioni imposte dal Governo, oggi le tempistiche sono tornate quelle ordinarie: tra 15 e 40 giorni per ottenere la delibera reddituale e tra 40 e 60 giorni per concludere l’iter, arrivando alla firma dell’atto di mutuo – chiarisce Spiezia -. Alcuni istituti di credito più performanti riescono anche ad erogare un mutuo in 30/40 giorni (dall’istruttoria, alla delibera reddituale, perizia tecnico legale e stipula), altri, al contrario, possono arrivare a superare i due mesi prima di completare l’istruttoria”.

“Un tema non da sottovalutare quello delle tempistiche, quando si parla di acquisti di immobili a scopo abitativo e non solo come investimento che può riverberarsi su tutta la filiera della compravendita”, commenta Negri.

Salgono gli importi finanziati

“La costante ripresa del mercato immobiliare italiano registrata negli ultimi anni – si stima che il settore immobiliare in Italia abbia chiuso il 2021 con oltre 700.000 compravendite – soprattutto nelle grandi città come Milano e Roma, si è tradotta in un incremento medio del livello dei prezzi delle case rispetto ai minimi del 2009”, evidenzia Negri. E questo si ripercuote sul mercato dei mutui con un incremento dell’importo dei finanziamenti richiesti. “Se nel 2020 il valore medio dei mutui in Italia si aggirava attorno ai 114.000 euro, nel 2021 è salito a 115.600 euro e prevediamo che il trend prosegua anche per il 2022”, commenta Spiezia. Ma ad aver contribuito all’innalzamento dell’importo medio dei finanziamenti non è stata solo la ripresa del mercato immobiliare italiano. Secondo l’esperto di We Unit “L’aumento delle garanzie concesse dallo Stato, permettendo alle banche di incrementare l’erogato con maggiore serenità, ha senza dubbio corroborato il fenomeno”.

Milano la città che stipula più mutui

In linea con gli altri settori finanziari, la Lombardia, e in particolare Milano, è l’area del Paese con la maggiore concentrazione di richieste di mutui e con la più alta esposizione di finanziamenti ipotecari. Una concertazione in linea con lo sviluppo del settore immobiliare: “Spesso a Milano capita di vendere immobili alla prima visita o prima ancora di mettere l’appartamento in pubblicità, attraverso il database interno delle agenzie – spiega Negri – e questo anche con prezzi tutt’altro che bassi”. A Milano il prezzo a metro quadro sta sui 2870 euro (a Roma siamo sui 2806 euro), in generale il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Milano è compreso tra 1.500 euro al metro quadro fino ad arrivare ai 10.250 euro al metro quadrato. Negli ultimi tre mesi, secondo i dati di Century 21 Italia, i prezzi sono in leggero aumento, con un +1,05%, fatto salvo per i locali commerciali che sono aumentati di circa il 9%. A dare forza al mercato dei mutui concorrono anche il Nord Ovest e il Mezzogiorno, con una concentrazione delle richieste nei grandi centri urbani come Roma, Torino, Napoli e Bari.

Le garanzie dello stato favoriscono i giovani

L’avvento della pandemia ha consentito di accelerare la risposta dello Stato al problema abitativo per i giovani e per le famiglie numerose attraverso la creazione di un sistema di garanzie pubbliche del 50% o dell’80% del capitale prestato per l’erogazione di mutui. Con il decreto sostegni le banche hanno oggi a disposizione uno strumento molto efficace per garantire loro il rientro del capitale anche in caso di interruzione del pagamento delle rate del mutuo. La garanzia pubblica si somma all’ipoteca posta sull’immobile. “È quindi facile intuire che per le banche il mutuo sia diventato oggi un prestito poco remunerativo, ma certamente molto sicuro”, spiega l’ad di We Unit.

“Dal nostro punto di osservazione non possiamo che augurarci che lo Stato mantenga questi incentivi che consentono alle banche di deliberare più facilmente i finanziamenti ipotecari, consentendo anche ai giovani l’accesso al mercato immobiliare, nonostante la precarietà lavorativa e le tensioni geopolitiche che stanno mettendo a dura prova la ripresa della congiuntura dopo due anni di pandemia”, conclude Negri.