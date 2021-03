Mediazione creditizia, un terzo dei nuovi collaboratori è donna

Un terzo dei nuovi iscritti all’elenco dei mediatori dell’Oam è donna. Tra marzo dello scorso anno e marzo di quest’anno il numero degli iscritti all’elenco dei collaboratori delle società di mediazione creditizia dell’Organismo agenti e mediatori è aumentato di 1.098 persone, di queste 738 sono uomini e 360 donne. La percentuale delle donne nella mediazione creditizia aumenta così di quasi un punto percentuale, passando dal 27,37% del 2020 al 28,23% del 2021.

Le donne sono più di un quarto dei collaboratori nel 2021

Il 9 marzo 2020 iniziava il lockdown legato alla pandemia da covid-19 in Italia. Da quel momento si è aperto un periodo di grande fermento per le società di mediazione creditizia. I player più importanti hanno spinto l’acceleratore su digitalizzazione e formazione, velocizzando anche il processo di ampliamento della rete. Il numero dei collaboratori dei mediatori è passato così da 5.820 a 6.918, crescendo del 15,87% nell’arco di un anno.

Se il numero degli uomini è aumentato del 14,86% quello delle donne è cresciuto del 18,43%. Le collaboratrici delle società di mediazione erano infatti 1.593 a marzo 2020 e sono diventate 1.953 a marzo 2021; contro 4.227 uomini nel 2020 e 4.965 nel 2021. Ad oggi le donne rappresentano il 28,23% del totale, più di un quarto dei lavoratori del comparto.

Tabella: Presenza femminile nella mediazione creditizia

Elenco Mediatori

creditizi

2020 Percentuale

2020 Mediatori

creditizi

2021 Percentuale

2021 Aumento

numerico

20/21 Variazione

percentuale

20/21 Percentuale

nuove

donne/uomini Donna 1.593 27,37% 1.953 28,23% 360 18,43% 32,79% Uomo 4.227 72,63% 4.965 71,77% 738 14,86% 67,21% Totale 5.820 100 6.918 100 1.098 15,87% 100

Fonte: Rielaborazione Simplybiz su dati Oam

Le società con più di cento donne collaboratrici

Cinque società hanno superato la quota di cento collaboratrici a marzo 2021. Si tratta ovviamente delle compagnie più grandi presenti sul mercato:

Kìron ha 257 collaboratrici, su un totale di 938 collaboratori;

ha 257 collaboratrici, su un totale di 938 collaboratori; Credipass ha 240 donne su 910 collaboratori;

ha 240 donne su 910 collaboratori; Euroansa ne ha 194 su 679;

ne ha 194 su 679; Auxilia Finance annovera 139 donne su 437 collaboratori;

annovera 139 donne su 437 collaboratori; We Unit Group ne ha 104 su 395.

Tabella: Le società di mediazione con almeno 100 donne collaboratrici

Società di mediazione Collaboratori

Dipendenti

Totali Collaboratori

Dipendenti

Uomini Collaboratrici

Dipendenti

Donne Percentuale

Donne Kìron 938 681 257 27,4% Credipass 910 670 240 26,37% Euroansa 679 485 194 28,57% Auxilia Finance 437 298 139 31,81% We Unit Group 395 291 104 26,33%

Fonte: Rielaborazione Simplybiz su dati Oam

I big player con la percentuale più alta di donne collaboratrici

Osservando le società di mediazione con più di 100 collaboratori, tra quelle che presentano la percentuale più elevata di presenza femminile spiccano ai primi posti Primo Network, Premia Finance e Auxilia Finance, con rispettivamente il 39%, il 33% e il 32% di donne.

“Se tra i collaboratori la presenza delle donne è pari a un terzo, tra i nostri dipendenti è arrivata già al 70% – spiega l’amministratore delegato di Premia Finance, Gaetano Nardo -. Nonostante non si tratti di una strategia studiata a tavolino, nulla accade mai per caso. La nostra società ha sempre considerato le donne alla pari rispetto agli uomini, dedicando loro un trattamento egualitario. Forse per questo è stata capace di attrarre una forte componente femminile. Per proseguire su questa linea, abbiamo previsto di avviare a breve l’inserimento delle donne in posizioni apicali”.

Tabella: I primi tre big player con la percentuale più alta di donne collaboratrici

Società di mediazione Collaboratori

Dipendenti

Totali Collaboratori

Dipendenti

Uomini Collaboratrici

Dipendenti

Donne Percentuale

Donne Primo Network 159 97 62 38,99% Premia Finance 105 70 35 33,33% Auxilia Finance 437 298 139 31,81%

Fonte: Rielaborazione Simplybiz su dati Oam

Le società nelle quali la parità di genere è già realtà

Tra le prime 25 società di mediazione creditizia svettano per presenza femminile Mutuionline e Facile.it Mediazione Creditizia, nelle quali le percentuali uomo/donna sono invertite rispetto al resto del mercato. Mutuionline ha il 62,9% di donne nella rete (39 donne e 23 uomini), mentre Facile.it Mediazione creditizia ha il 51,67% di collaboratrici (31 donne e 29 uomini). In terza posizione Fincontatto, che ha il 40,58% di collaboratrici (28, contro 41).

“In Facile.it il principio dell’uguaglianza di genere viene perseguito nella maniera più naturale possibile; eliminando qualsiasi barriera d’ingresso e offrendo pari opportunità a tutti, mettendo al centro del processo di selezione e crescita l’unica cosa che conta davvero: il talento e le specificità di ciascuno, indipendentemente dal genere – spiega Valentina De Luca, hr director di Facile.it -. È proprio con questo approccio, senza forzature, che siamo arrivati ad avere un equilibrio tra uomini e donne».

Tabella: Le società di mediazione con la percentuale più alta di donne collaboratrici

Società di mediazione Collaboratori

Dipendenti

Totali Collaboratori

Dipendenti

Uomini Collaboratrici

Dipendenti

Donne Percentuale

Donne Mutuionline 62 23 39 62,9% Facile.It Mediazione Creditizia 60 29 31 51,67% Fincontatto 69 41 28 40,58% Alphacredit 45 27 18 40% Primo Network 159 97 62 38,99% Credito Facile 57 35 22 38,6%

Fonte: Rielaborazione Simplybiz su dati Oam

I numeri delle prime 25 società di mediazione creditizia

Riportiamo di seguito i dati relativi alla presenza femminile nelle prime 25 reti di mediazione creditizia per numero di collaboratori.

Tabella: la presenza femminile nelle prime 25 società di mediazione creditizia

Società Collaboratori

Dipendenti

Totali Collaboratori

Dipendenti

Uomini Collaboratrici

Dipendenti

Donne Percentuale

Donne Kìron 938 681 257 27,40% Credipass 910 670 240 26,37% Euroansa 679 485 194 28,57% Auxilia Finance 437 298 139 31,81% We Unit Group 395 291 104 26,33% Affida 279 200 79 28,32% Più Mutui Casa 230 181 49 21,30% Facile.it Mutui e Prestiti 180 135 45 25% Primo Network 159 97 62 38,99% Prestitosi Finance 154 107 47 30,52% Monety 149 111 38 25,50% Finint 134 105 29 21,64% 24finance 110 84 26 23,64% Premia Finance 105 70 35 33,33% Money360.it 95 78 17 17,89% Nsa 95 67 28 29,47% 24Max 80 54 26 32,50% Italfinance 75 61 14 18,67% Fincontatto 69 41 28 40,58% Mutuionline 62 23 39 62,9% Facile.It Mediazione Creditizia 60 29 31 51,67% Toscano Mutui 60 47 13 21,67% Ge.Si. Finance 58 39 19 32,76% Credito Facile Mediazione Creditizia 57 35 22 38,6%

Fonte: Rielaborazione Simplybiz su dati Oam