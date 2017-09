di

Mediobanca rafforza la divisione di wealth management con Emilio Franco, che entrerà nel gruppo come amministratore delegato di Mediobanca Sgr (oggi Duemme Sgr, in attesa del perfezionarsi della fusione del Gruppo Banca Esperia in Mediobanca), che avrà come obiettivo lo sviluppo e il presidio dei prodotti di investimento per tutto il Gruppo Mediobanca.

La definizione di questa nuova struttura, spiega una nota, contribuirà alla valorizzazione e allo sviluppo delle fabbriche prodotto esistenti all’interno del Gruppo, con investimenti su nuove competenze e su nuovi prodotti.

Si tratta di un ulteriore tassello nella realizzazione di uno dei punti chiave del Piano 2016/2019 del Gruppo Mediobanca, ovvero il rafforzamento del wealth management, in grado di garantire al Gruppo un’elevata produzione di ricavi commissionali a fronte di un minor assorbimento di capitale, mantenendo al contempo un approccio prudente alla gestione dei rischi nonché l’eccellenza patrimoniale.

Emilio Franco vanta un’esperienza più che ventennale nel settore del risparmio gestito. Proviene da Ubi Pramerica dove in dieci anni di attività ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, da ultimo quello di Deputy General Manager & Chief Investment Officer della società, occupandosi non solo delle strategie di investimento ma contribuendo attivamente allo sviluppo di prodotti e tecnologie a supporto delle attività di investimento nonché allo sviluppo commerciale della clientela Istituzionale e Private. Prima ancora ha lavorato in Eurizon Capital (San Paolo Asset Management) dove anche in questo caso ha assunto diversi incarichi, da gestore dei fondi azionari Europe e Global fino a diventare responsabile dapprima del team di ricerca azionaria e, a seguire, di tutte le gestioni azionarie nonché delle analisi settoriali. Ha iniziato la sua carriera in Arcacome analista finanziario prima e come gestore poi.

Mediobanca rafforza il wealth management con l’ingresso di Emilio Franco ultima modifica: da