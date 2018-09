Mediobanca Sgr, sottoscritto nuovo prestito obbligazionario di 10 milioni di euro di Selle Royal

di

Mediobanca Sgr s.p.a. ha sottoscritto interamente, attraverso Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0, il nuovo prestito obbligazionario di 10 milioni di euro di Selle Royal s.p.a., azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di selle per biciclette e altri prodotti per il ciclismo.

L’emissione, con scadenza 31/12/2024, cedola del 4,95% e rimborso amortizing a partire dal 31/12/2020, verrà regolata in data 24 settembre e ammessa a quotazione presso il sistema multilaterale di negoziazione, riservato a investitori professionali, ExtraMot Pro gestito da Borsa Italiana.

La nuova operazione, spiega una nota, consentirà a Selle Royal di disporre di risorse aggiuntive per finanziare i progetti di crescita per linee interne ed eventualmente esterne, diversificare le fonti di finanziamento e allungare la durata media dell’indebitamento finanziario. Fondata nel 1956, la società è oggi un’azienda globale con stabilimenti in Italia (Pozzoleone), Inghilterra (Birmingham), Stati Uniti (Laguna Beach), Cina (Jiangyin e Tianjin) e Taiwan (Taichung), con oltre il 90% del fatturato realizzato all’estero. Selle Royal vanta nel proprio portafoglio numerosi marchi dalla rilevanza internazionale, tra i più noti fi’zi:k e Brooks England, per citarne alcuni.

Attraverso questa nuova sottoscrizione Mediobanca Sgr, anche in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi (FIA) riservati chiusi, rinnova il proprio impegno nel supportare l’economia reale: si tratta infatti del quarto investimento completato attraverso Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 e, complessivamente, del ventesimo investimento in emissioni obbligazionarie di Pmi italiane, risultati che garantiscono alla Sgr del Gruppo Mediobanca un rilevante track record nel settore.

Ad assistere la società emittente in qualità di unico arranger dell’operazione è stata Mediobanca. L’assistenza legale nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario è stata invece fornita dallo studio Legance.

