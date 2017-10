Banca Mediolanum aderisce al consorzio R3

di

Banca Mediolanum s.p.a. aderisce oggi al consorzio R3, con l’obiettivo di collaborare allo sviluppo della tecnologia blockchain e, più in generale, della distributed ledger technology (Dlt) nei servizi finanziari.

Banca Mediolanum collaborerà con oltre 100 banche, istituzioni finanziarie, regolatori, associazioni di categoria, società di servizi professionali e aziende tecnologiche per sviluppare applicazioni commerciali per l’industria dei servizi finanziari che sfruttino gli elementi distintivi della Dlt.

I membri del consorzio lavorano in stretta collaborazione con R3 per lo sviluppo di Corda, una piattaforma open source Dlt per la registrazione, la gestione e la sincronizzazione di transazioni finanziarie. Corda è fortemente ispirata e sfrutta le caratteristiche delle architetture dei sistemi blockchain, con scelte di design che la rendono in grado di soddisfare le esigenze delle istituzioni finanziarie regolamentate.

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Banca Mediolanum è entrata a far parte di R3 come nuovo membro di questa organizzazione leader nella Distributed Ledger Technology – ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. È un grande onore per noi essere la terza banca italiana ad entrare a far parte del Consorzio. L’innovazione è sempre stata la stella polare di Banca Mediolanum, sin dalla sua nascita nel 1997 quando abbiamo deciso di sfruttare i vantaggi dell’innovazione tecnologica superando il vecchio modello bancario basato sulle filiali fisiche. È per questa ragione che oggi noi crediamo fortemente nel progetto Corda, un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Banca Mediolanum verso lo sviluppo e la promozione di nuove tecnologie per i servizi finanziari, con l’obiettivo di rendere più facile la vita dei nostri clienti”.

“Banca Mediolanum si unisce agli oltre cento membri di R3 provenienti da ogni angolo del globo impegnati nello sviluppo di soluzioni industriali che diventeranno il nuovo sistema operativo per i servizi finanziari sulla piattaforma Corda di R3 – ha aggiunto David Rutter, ceo di R3 -. Siamo entusiasti di lavorare con Banca Mediolanum e di estendere ulteriormente i vantaggi della Dlt”.

