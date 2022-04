Mei, Enasarco: “Stiamo studiando un nuovo sistema di welfare per agenti di commercio e consulenti finanziari”

“Stiamo studiando un nuovo sistema di welfare per agenti di commercio e consulenti finanziari , andando avanti verso i nostri obiettivi. Ci siamo messi anche a disposizione del Governo per agevolare l’economia reale del Paese. Noi rappresentiamo la rete di agenti più grande d’Italia, vogliamo investire nelle aziende e nelle infrastrutture in cui viene incentivata la figura dell’agente di commercio” . È quanto dichiarato da Alfonsino Mei, presidente della Fondazione Enasarco, durante il convegno della Fiarc, Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio.

All’incontro sono intervenuti anche il coordinatore nazionale della Fiarc, Fabio D’Onofrio, il vicepresidente nazionale della Fiarc, Matteo Rinaldi, e la presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura.