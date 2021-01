Mercato immobiliare e creditizio, Tecnocasa: è online Casa trend 2020

“Il 2020 era iniziato sotto i migliori auspici per il mercato immobiliare con tutti gli indicatori che convergevano verso la ripresa. A marzo l’emergenza sanitaria ha messo in pausa il Paese e parte della sua economia. Dopo un primo momento di incertezza, il mercato immobiliare si è ripreso con un dinamismo, in parte, inaspettato mettendo in luce nuovi trend abitativi ”. È quanto si legge nella prefazione della quindicesima edizione di Casa trend, pubblicata dal gruppo Tecnocasa e a cura dell’ufficio studi.

Settore immobiliare

All’interno della pubblicazione è possibile trovare il trend dei prezzi, delle compravendite, dei canoni di locazione, della domanda e dell’offerta immobiliare, dei tempi di vendita, di quante annualità di stipendio occorrono per comprare casa e si forniscono previsioni sulle quotazioni delle abitazioni. Sono presenti anche un’analisi socio-demografica delle compravendite e delle locazioni, oltre ad una panoramica sulla casa vacanza e sull’acquisto per investimento.

Novità di questa edizione la parte dedicata a come sono cambiati i desideri di chi cerca casa in seguito al lockdown. Restare chiusi nella propria abitazione per diversi mesi ha determinato nelle persone la necessità di avere spazi domestici più ampi, magari con una stanza in più da adibire a studio, tuttavia si devono fare i conti con la disponibilità economica.

Settore creditizio

È inoltre presente la sezione dedicata al mercato creditizio che entra nel merito dell’andamento dei mutui ipotecari alla famiglia e delle variabili che lo influenzano: volumi erogati, importo medio, consistenze, tassi di interesse. Anche in questo caso è presente un’analisi socio-demografica che mette in luce le caratteristiche principali del mutuatario e del finanziamento.

Sul sito di Tecnocasa è possibile consultare gratuitamente Casa trend 2020, Analisi del mercato immobiliare e creditizio italiano