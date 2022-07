Merito creditizio: come calcolare l’affidabilità finanziaria della tua azienda con CorporateCredit

Sia i privati che le imprese, quando necessitano di liquidità, possono richiedere un finanziamento presso una banca o altri istituti creditizi. Per poterlo ottenere, però, è necessario essere in possesso di requisiti a garanzia del prestito, che dimostrano la capacità del privato o dell’azienda di restituire il prestito ricevuto.

Tra questi requisiti, il merito creditizio è un indicatore che permette a banche e istituti finanziari di quantificare e valutare il rischio che potrebbero assumersi concedendo il finanziamento al privato o all’azienda che ne ha fatto richiesta.

Si tratta quindi di un parametro che rappresenta l’affidabilità economico-finanziaria del privato o dell’impresa. Il concetto è ben spiegato nel libro “Io merito credito”, scritto da Giordano Guerrieri e Gianluca Massini Rosati ed edito da Rizzoli. Nel libro, gli autori spiegano che il merito creditizio, chiamato anche Credit score, va a influire sul rischio finanziario connesso all’erogazione di credito a favore del soggetto o dell’azienda, e di conseguenza influisce anche sulla decisione di erogazione del finanziamento stesso.

Questo valore viene quindi calcolato andando ad analizzare tutti i dati passati, come ad esempio vecchi bilanci, le abitudini di pagamento e, per quanto riguarda le aziende, anche il settore d’appartenenza. I vari elementi che vengono considerati restituiscono un punteggio numerico da 1 a 10, che esprime la probabilità di un mancato pagamento o di una possibile insolvenza.

