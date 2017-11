MetLife premiata alla terza edizione dei Future Bancassurance Awards 2017

di

MetLife, compagnia specializzata nella protection, in occasione della terza edizione dei Future Bancassurance Awards 2017, è stata premiata “Per la capacità di sviluppare partnership di qualità nella bancassurance”.

Il riconoscimento è stato attribuito con business intelligence condotta da Emfgroup sulla base dei progetti, delle performance, dei risultati e delle capacità.

Ha ritirato il premio in rappresentanza del gruppo Maurizio Taglietti, general manager per MetLife in Italia, che ha commentato: “Siamo soddisfatti di questo ulteriore riconoscimento, un premio al lavoro svolto e all’impegno del gruppo nell’ambito della bancassurance, area in cui MetLife è cresciuta in maniera importante sul mercato italiano negli ultimi anni. La qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi offerti ai nostri partner distributivi e ai nostri assicurati ci ha permesso negli ltimi anni di consolidare la leadership nella bancassurance e di crescere costantemente anche nel direct marketing e più in generale nell’eBusiness, elemento distintivo della nostra value proposition per il mondo bancario”.

Future Bancassurance Awards 2017, l’evento organizzato da Emfgroup che celebra l’eccellenza nel mercato bancassicurance, ha assegnato davanti ad una platea di circa 300 persone oltre 40 riconoscimenti a banche nazionali, a banche territoriali e a compagnie specializzate per l’eccellenza della loro operatività. I premi sono stati individuati con diverse modalità: votazioni online (che hanno visto la partecipazione di oltre 450 persone), premi definiti con attività di business intelligence, premi stabiliti dalla giuria e riconoscimenti derivanti dall’analisi dei bilanci 2016 delle principali compagnie di bancassurance.

