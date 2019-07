Metlife lancia la polizza infortuni Meno male! Gold

La compagnia di assicurazioni MetLife ha presentato oggi Meno Male! Gold, la polizza infortuni, versatile e di facile proposizione, destinata a individui, famiglie e piccole imprese.

“Con il lancio di questa polizza, MetLife vuole ampliare la gamma di offerta distribuita dalla rete di intermediari indipendenti, ovvero agenti, subagenti e broker, che collaborano con la compagnia, affiancando anche soluzioni infortuni alla gamma di temporanee caso morte già particolarmente apprezzate dalla rete – precisa una nota del gruppo -. Meno Male! Gold permette agli intermediari, con un unico prodotto, di offrire una soluzione di protezione dagli infortuni alla clientela privata e aziendale”.

La società assicuratrice indica tra i vantaggi della nuova polizza la varietà di garanzie disponibili (decesso, invalidità, diaria da ricovero e gesso, rimborso delle spese mediche dovute all’infortunio); un meccanismo di franchigia e valutazione dell’invalidità semplice e orientato al cliente, che prevede una bassa franchigia per l’invalidità permanente pari al 3%, che si annulla in caso di invalidità superiori al 10%, ed un’extra valutazione per invalidità superiori al 50%; la possibilità di estendere le coperture ai familiari; l’opportunità per i titolari di pmi che hanno la possibilità di assicurare fino a un massimo di dieci persone, in un’ottica di integrazione del sistema retributivo monetario dei dipendenti.

Il contraente avrà infine la possibilità di frazionare il premio su base mensile, trimestrale o semestrale senza costi aggiuntivi.