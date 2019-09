MetLife lancia Libera Mente Special, la nuova polizza vita pensata per il web

Libera Mente, la polizza temporanea caso morte di MetLife, compagnia leader a livello mondiale nell’offerta di prodotti assicurativi specializzata in Italia nell’offerta di soluzioni protection (vita e salute), si rinnova per il canale digitale e diventa Special.

Libera Mente Special di MetLife si contraddistingue in primo luogo per la possibilità di ottenere con pochi click, direttamente online, un preventivo che il cliente può facilmente personalizzare in base alle proprie caratteristiche e alle specifiche esigenze di protezione. In particolare, questo prodotto assicurativo, rivolto a coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 75 anni (64 anni se si sceglie l’opzione Invalidità Permanente Totale), prevede il pagamento ai beneficiari di un cifra compresa fra 50mila e 3milioni di euro in caso di decesso da ogni causa dell’assicurato. Inoltre, per venire incontro alle difficoltà economiche della famiglia e sostenerla tempestivamente, Libera Mente Special offre gratuitamente il servizio Fast Help che consiste in un anticipo di 10mila euro sulla somma assicurata per il decesso a favore dei beneficiari, al ricorrere di determinate condizioni. La somma viene corrisposta entro una settimana dalla richiesta.

Libera Mente Special prevede, inoltre, due garanzie integrative opzionali: l’opzione Invalidità Permanente Totale, che assicura un sostegno economico nel caso in cui non sia più possibile prendersi cura dei propri cari a causa di un grave infortunio o di una malattia; l’opzione Decesso da Infortunio Stradale, in virtù della quale i beneficiari potranno ottenere il doppio del capitale assicurato per il decesso, nel caso di incidente stradale occorso in qualità sia di conducente, sia di pedone o passeggero.

Il set di garanzie offerto dalla polizza è stato studiato per rispondere a un bisogno concreto espresso dalla clientela italiana, come evidenziato proprio da una recente ricerca realizzata da Nielsen per MetLife. Dallo studio, infatti, è emerso che per il 79% degli italiani la protezione dei propri cari è la ragione principale che li porta a interessarsi a una polizza vita. Al secondo posto il benessere dei propri figli con il 31% e al terzo la loro istruzione con il 28%.

Sempre dallo studio emerge come l’interesse dei consumatori premi le soluzioni semplici e trasparenti, indicazioni che hanno guidato sia lo sviluppo del prodotto di Libera Mente Special, ma anche lo sviluppo dell’esperienza on-line. Le pagine dedicate a questa nuova polizza, infatti, permettono al cliente di comprendere con facilità il funzionamento e di verificare in autonomia il costo delle varie combinazioni, senza spendere troppo tempo in lunghi processi di registrazione.

“Il lancio di questo nuovo prodotto – ha dichiarato Maurizio Taglietti, general manager di MetLife in Italia – risponde alla crescente esigenza di incontrare una parte dei nostri potenziali clienti proprio dove è più naturale trovarli, ovvero il web. Siamo ben consapevoli che il futuro del business assicurativo si gioca nell’affiancare alla rete fisica il canale digitale, luogo in cui i consumatori digitali hanno maggiormente modo di conoscere, confrontare i prodotti e costruire le proprie competenze assicurative. Proprio per questo abbiamo deciso di presidiarlo con prodotti caratterizzati da una grande semplicità e rapidità di sottoscrizione. Tutte caratteristiche che contribuiscono a far percepire le polizze non più come qualcosa di difficile comprensione ma piuttosto come una scelta naturale per garantire a sé e alla propria famiglia serenità e protezione”.

Il lancio di Libera Mente Special si inserisce nel processo di innovazione della gamma di offerta di prodotti vita di MetLife che comprende, oltre ai prodotti disponibili on-line, anche soluzioni più articolate distribuite attraverso i canali fisici. In particolare, per il canale agenziale e i broker, l’offerta comprende la polizza Tcm (temporanea caso morte) Libera Mente Più, oggetto di un recente rinnovamento nelle caratteristiche e nel pricing, la polizza Tcm monoannuale New Protection e la soluzione a capitale decrescente Mutuo Vivo.