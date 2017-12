Metlife presenta la sua nuova identità visiva

di

Nuovo logo e nuova brand image per Metlife. Un rinnovamento nella strategia di comunicazione della compagnia che, dopo ben 30 anni di continuità, ha deciso di presentarsi in modo rinnovato al mercato iniziando dalla casa madre negli Stati Uniti per poi coinvolgere anche l’Italia.

Lo stile grafico, il logo e il pay-off rappresentano le principali novità. Dominano il blu e il verde in un’immagine che si discosta in maniera decisa dalla precedente, mantenendone però alcune caratteristiche per dare continuità e familiarità. Nel nuovo logo che prevede l’introduzione di un pittogramma, i colori si intrecciano per simboleggiare una partnership e formare la M di Metlife. Il blu di Metlife, che porta con sé l’eredità del marchio, si illumina ora con un nuovo colore, il verde, simbolo di vita, rinnovamento ed energia.

Una nuova veste grafica, un design più pulito, ispirato alla trasparenza, per comunicare la crescita e la maturazione del brand e la missione dell’azienda di accompagnare i clienti nei momenti importanti della propria vita, espressa chiaramente dal pay-off “Insieme a te, nella vita, passo dopo passo”, anch’esso parte del nuovo logo.

A una campagna totalmente digitale è affidato il compito di raccontare l’adozione della nuova identità visiva e supportare la strategia di Metlife incentrata sul consolidamento di un rapporto di fiducia sempre più stretto e personalizzato con i propri clienti.

La campagna, che porta la firma di Ogilvy & Mather Advertising, si ispira al concetto “Vivi la vita al 100%”, un invito a prendere il meglio, compiendo le scelte giuste per gestire quegli eventi della vita che si possono, se non evitare, affrontare con serenità, limitandone le conseguenze.

I canali interessati sono Facebook, display e il direct mailing. Elemento centrale che da il via alla campagna, un video virale, che mostra con toni allegri e spensierati, la possibilità di godere a pieno delle emozioni che ogni giorno ci attendono, di accogliere le sfide e misurarsi con i cambiamenti nella più assoluta serenità, garantita da un partner di fiducia come Metlife. Dal video si passa poi a formati più specifici, a contenuti verticali declinati sulla base delle varie fasi e situazioni della vita che le persone si trovano ad affrontare (genitori, professionisti, partner), e a come possano vivere pienamente grazie ai vantaggi di assicurarsi con Metlife.

“Abbiamo intrapreso questo importante cambiamento nel nostro modo di comunicare perché crediamo che un brand debba essere prima di tutto più umano e raccontare una storia che sia familiare alle esperienze dei propri clienti – ha sottolineato Laura Balla, head of marketing and communication di Metlife in Italia -. Adottare un’immagine, un linguaggio più vicino alla vita delle persone e raccontarlo attraverso il concetto di “Vivere al 100%” è uno dei passi per rendere visibile ai nostri clienti l’aspirazione della nostra compagnia di essere per loro un partner affidabile nei momenti importanti”.

Metlife presenta la sua nuova identità visiva ultima modifica: da