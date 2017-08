MetLife, raggiunti nuovi traguardi in materia di ambiente, comunità e governace

di

MetLife, gruppo assicurativo leader a livello mondiale nell’offerta di prodotti assicurativi, ha pubblicato Global Impact, l’annuale report sulla CSR-Corporate Social Responsibility e sull’ESG-Environmental Social and Governance dove vengono rese note tutte le iniziative del gruppo.

Il report fornisce un aggiornamento sulle priorità, gli obiettivi e i progressi compiuti da MetLife nel 2016 in tutto il mondo e presenta le informazioni relative agli investimenti in ambito sociale e ambientale, agli sforzi per facilitare l’accesso ai prodotti finanziari, i programmi per migliorare il benessere dei dipendenti, sostenere attività filantropiche e, per la prima volta, anche un aggiornamento dei progressi sugli obiettivi di ESG stabiliti per il 2016. Il documento evidenzia, in particolare, i punti chiave delle policy e degli obiettivi su cui si sono focalizzate le attività di CSR di MetLife nel 2016.

Risk management & governance

MetLife è stato uno degli 8 gruppi assicurativi del Nord America inseriti nell’indice Dow Jones Sustainability Index-North America (DJSI), che valuta le performance finanziarie delle aziende che seguono principi sostenibili nei propri processi di governance. Il gruppo è stato riconosciuto, inoltre, da Deloitte e Alliance per le politiche adottate a garanzia della diversità di genere: al 31 dicembre 2016, il 31% dei membri del Board era composto da donne e il 23% di diverse etnie. Per l’impegno costante nel garantire la parità tra i sessi, il gruppo è stato inserito nel Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index.

Creare valore: investire nelle comunità

MetLife ha investito 26,2 milioni di dollari nelle infrastrutture per garantire l’accesso agli alloggi a prezzi accessibili, sostenere l’istruzione e le emergenze sanitarie, supportare le infrastrutture fondamentali per le comunità. Nel 2016 ha stanziato, inoltre, 9,7 milioni di dollari in investimenti “verdi” e 2,6 miliardi di dollari in energie rinnovabili.

Qualità della vita sul posto di lavoro

Nel corso del 2016 è cresciuto l’impegno del gruppo verso i propri dipendenti, per sostenere il talento e valorizzare le loro capacità e per favorire un ambiente di lavoro salutare. La sensibilizzazione e il coinvolgimento dei dipendenti è una priorità di MetLife, che nel 2016 ha visto più di 750 impiegati di MetLife EMEA (Europa, Middle East e Africa) partecipare attivamente alla prima Community Service Week della regione.

Fondazione MetLife

MetLife e MetLife Foundation hanno stanziato 48 milioni di dollari in progetti rivolti all’inclusione finanziaria e per garantire alle fasce più deboli l’accesso ai prodotti e servizi finanziari. Tramite la fondazione, i dipendenti del gruppo hanno partecipato a progetti di volontariato nel mondo per un totale di 90 mila ore, il 25% in più rispetto all’anno precedente.

Rispetto dell’ambiente

MetLife è stata la prima compagnia assicurativa americana a diventare carbon free. Per questo importante risultato di riduzione delle emissioni di gas serra ha ricevuto il Climate Leadership Award, riconoscimento da parte di U.S. Environmental Protection Agency. Per la gestione dell’emergenze climatiche ha ottenuto il grado “A minus” da parte di CDP (ex Carbon Disclosure Project). Ottomila dipendenti sono stati, inoltre, coinvolti nel Green Impact, il programma di impegno per affrontare il problema ambientale.

“Per quasi 150 anni, MetLife ha gestito la propria attività impegnandosi concretamente nella gestione responsabile del proprio business. Comunicare le attività di ESG è per noi funzionale a raggiungere di anno in anno standard sempre più elevati – ha dichiarato Mike Zarcone, Executive Vice President and Head of Corporate Affairs di MetLife -. Il Global Impact è stato redatto seguendo e ultime linee guida pubblicate dalla Global Reporting Initiative (GRI), l’organizzazione no-profit che definisce gli standard per il reporting di sostenibilità. Le linee guida GRI forniscono un riferimento, globalmente riconosciuto dalle aziende, per misurare e comunicare le proprie performance su temi ambientali, economici, sociali e di governance. MetLife ha scelto, nella stesura del report, di rispettare tali parametri per rendere la quantificazione dei benefici e degli impatti delle proprie attività facilmente condivisibile a livello internazionale”.

