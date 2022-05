Metlife potenzia la piattaforma di emissione polizze

MetLife ha rinnovato la propria piattaforma di emissione polizze per renderne sempre più semplice, rapido e innovativo l’uso da parte della rete di intermediari assicurativi.

Gli intermediari assicurativi di MetLife possono usufruire, oltre che di una nuova interfaccia grafica più intuitiva e con una migliore navigazione del catalogo prodotti, di un’ampia gamma di nuove funzioni che rendono più snello e veloce il processo di emissione delle polizze vita. “Ad esempio, con poche domande impostate a sistema dalla compagnia stessa, l’intermediario potrà conoscere immediatamente l’esito della valutazione del rischio o la necessità di integrare la domanda di copertura con eventuale documentazione medica, in modo automatizzato senza attendere riscontro formale dalla compagnia”, si legge in una nota stampa. Diventa automatica anche la valutazione del rischio per un maggior numero di professioni e per l’indice di massa corporea, con calcolo immediato di eventuali sovrappremi.

Si azzerano così i tempi di attesa per l’attivazione della copertura, agevolando il lavoro quotidiano degli intermediari e migliorando ulteriormente i livelli di servizio offerti al cliente finale. “Questa innovazione porterà come beneficio un ulteriore aumento delle emissioni immediate di polizze vita, ossia senza attendere la validazione da parte della compagnia, che diventano, grazie a questi interventi, pari all’80% del totale delle polizze emesse”, precisa la nota stampa.

Solo 2 polizze su 10 necessiteranno della gestione da parte di un assuntore, la cui gestione viene comunque velocizzata dall’introduzione di questo processo che prevede anche la fornitura immediata all’intermediario dell’esito dei requisiti assuntivi.

“La digitalizzazione dei nostri processi di back office come l’assunzione dei rischi si inserisce nel nostro piano di offrire ai nostri partner distributivi e agli assicurati un servizio sempre migliore – ha dichiarato Maurizio Taglietti, general manager di MetLife in Italia -. Un impegno che è stato giudicato positivamente proprio dagli stessi intermediari che hanno sempre messo gli strumenti informatici in cima al loro gradimento, nel corso delle rilevazioni effettuate periodicamente da MetLife sul livello di soddisfazione della rete nei confronti della compagnia”.