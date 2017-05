MetLife presenta la polizza Sicuro Subito

di

MetLife presenta Sicuro Subito, la polizza infortuni che tutela il tenore di vita personale e della famiglia, in caso di eventi gravi e imprevisti.

Sicuro Subito, si legge in una nota, ha l’obiettivo di offrire una serenità familiare attraverso uno strumento assicurativo semplice e accessibile, che offre vantaggi sia alla persona assicurata sia ai familiari. Nel caso, infatti, un infortunio causasse un’invalidità permanente totale, la polizza aiuta economicamente la persona assicurata a far fronte all’impossibilità di lavorare e a sostenere eventuali spese per le cure mediche.

In caso di decesso dell’assicurato, invece, la polizza fornisce ai familiari il supporto per mantenere stabile il tenore di vita e affrontare un momento difficile senza preoccupazioni economiche. Sicuro Subito è valida in Italia e all’estero e protegge sia durante l’attività lavorativa che nel tempo libero.

La polizza offre una somma di denaro, in caso di decesso da infortunio o invalidità permanente totale da infortunio, pari o superiore a 66 punti percentuali. Il piano smart assicura una somma di 200.000 euro mentre il piano gold di 300.000€. Le somme sono pagate all’assicurato in caso di invalidità o ai beneficiari, cioè gli eredi o persone scelte dall’assicurato al momento dell’adesione e eventualmente modificabili successivamente, in caso di decesso.

Sicuro Subito ha un premio annuale pagabile in rate mensili senza costi aggiuntivi. Il piano Smart prevede così un costo di 11,20 euro al mese, mentre il piano Gold una spesa di 17 euro al mese. Il premio relativo al primo mese di copertura è gratuito. È possibile attivare la polizza direttamente al telefono sotto la guida di un consulente MetLife. Per maggiori informazioni www.metlife.it.

