Microcredito Italiano, la Banca d’Italia dispone la cancellazione dall’elenco degli operatori di microcredito

Con provvedimento del 10 marzo 2020, la Banca d’Italia ha disposto la cancellazione di Microcredito Italiano s.p.a. dall’elenco degli operatori di microcredito ex art. 111 Tub.

A seguito di accertamenti ispettivi conclusi a gennaio scorso, è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 113, comma 2, del TUB ed è stato pertanto adottato in via d’urgenza un provvedimento di cancellazione di Microcredito Italiano SpA dall’elenco suddetto. Alla società non è più consentita la concessione di finanziamenti, mentre le operazioni di microcredito già erogate ai clienti vanno a naturale scadenza.