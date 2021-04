Mikro Kapital e Conflombardia insieme per credito a pmi lombarde

Mikro Kapital, società di microcredito che eroga credito a sostegno delle imprese, della famiglia e della formazione, e Conflombardia, associazione dedicata all’assistenza ed alla tutela a 360° delle pmi e delle partite iva, hanno siglato un accordo per fornire supporto finanziario alle piccole imprese lombarde attraverso il lancio di vari progetti dedicati ai piccoli imprenditori, al fine di aiutarli ad uscire dalla crisi economica scatenata dalla pandemia.

Grazie a quest’intesa, le imprese associate a Conflombardia che rispettano i criteri previsti dalla normativa nazionale per il microcredito, potranno chiedere finanziamenti fino a 50.000 euro per poter sviluppare la propria attività e pianificare la propria ripresa. Inoltre, verranno messi a disposizione consulenti esperti provenienti sia da Mikro Kapital che da Conflombardia, che offriranno le proprie conoscenze e competenze per fornire un supporto completo all’imprenditore, a partire dall’adeguamento dell’azienda a nuove normative fino all’elaborazione di un business plan dedicato.

“Grazie alla collaborazione con Conflombardia potremo dare il nostro supporto ai piccoli imprenditori lombardi che intendono sviluppare la propria impresa e seguirli nel processo di crescita. In questo modo gli staremo a fianco aiutandoli nella ripartenza della loro attività dopo il periodo di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando”, ha dichiarato Luca D’Ormea, direttore generale di Mikro Kapital.

“L’accordo con un’organizzazione di primissimo piano, con vasta e solida esperienza internazionale, rappresenta un ulteriore validissimo tassello del mosaico di opportunità professionali che Conflombardia è impegnata ad offrire ai propri Associati. Conflombardia e Mikro Kapital condividono la dedizione totale al pragmatismo operativo ed al raggiungimento di risultati tangibili e duraturi sul mercato italiano”, ha aggiunto Giovanni Domenico Maria Monti, presidente di Conflombardia.