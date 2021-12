Mikro Kapital – Implea Mutua: al via accordo per finanziare l’apertura di sportelli Implea Meet

Mikro Kapital, società di microcredito che eroga credito a sostegno delle imprese, della famiglia e della formazione, ha siglato un nuovo accordo con Implea Mutua, società di muto soccorso senza fini di lucro, per il finanziamento e la promozione del piano mutualistico “Re-start” pensato per il mondo del lavoro.

“Il piano mira a sostenere i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, coloro che hanno perso la propria occupazione o sono in cerca di un’esperienza lavorativa mediante l’avvio di una start up o, in alternativa, fornisce il supporto necessario al consolidamento della propria attività tramite gli strumenti del microcredito e microfinanza – si legge in una nota di presentazione -.

Il programma, grazie a sussidi economici, formazione professionale, consulenze di marketing e di avvio aziendale, consente l’apertura agli interessati di uno sportello Implea Meet su tutto il territorio nazionale finalizzato all’attività di promozione mutualistica di Implea. Il beneficiario/socio di Implea Mutua accede a un finanziamento di 40.000 euro erogato da Mikro Kapital rimborsabile in 6 anni per l’acquisto di beni e servizi indispensabili allo svolgimento dell’attività”.

Mikro Kapital metterà a disposizione la propria esperienza e know-how, maturati nell’erogazioni di microcredito alle micro e piccole imprese, per verificare l’ammissibilità del richiedente del microcredito, oltre a supportarlo nella preparazione della richiesta.

“Siamo felici di essere parte attiva in un progetto che si rivolge principalmente, ma non solo, a coloro che hanno perso il lavoro e ai giovani in cerca di una prima occupazione – ha dichiarato Vincenzo Trani, presidente di Mikro Kapital –. Siamo certi che questa iniziativa porterà grandi benefici al tessuto sociale nazionale che in questi ultimi due anni ha visto molte persone perdere il proprio impiego con gravi ripercussioni personali e sulla propria famiglia. Ai giovani, scoraggiati per le prospettive future, permetterà di affacciarsi al mondo del lavoro e a quello imprenditoriale pianificando la propria crescita professionale”.

“Il programma Re-start nasce con lo scopo di incontrare le esigenze di tutte le persone in cerca di occupazione o degli imprenditori che hanno bisogno di incrementare la propria attività – ha aggiunto Biagio Simonetti, presidente di Implea Mutua –. Con il Re-start abbiamo concretizzato il concetto di “economia circolare”. Infatti, il percorso del nostro programma di welfare del lavoro prevede l’intervento dello Stato con la propria garanzia, il coinvolgimento di Mikro Kapital e il supporto della Mutua, in quanto ente privato,che integra i servizi pubblici, accompagnando il socio nell’avvio di una nuova realtà produttiva, che a sua volta genera lavoro e attraverso la contribuzione allo Stato permette a questo di mettere in circolo nuove garanzie. Si innesca così un meccanismo virtuoso che produce lavoro e alimenta l’economia, valorizzando la possibilità di creare ulteriore lavoro, con l’impegno proattivo di tutte le parti coinvolte”.

“Grazie alla partnership con Implea Mutua, Mikro Kapital Spa darà un ulteriore contributo allo sviluppo dell’imprenditoria e alla riduzione della disoccupazione sul territorio nazionale mettendo a disposizione la propria esperienza nell’erogazione di servizi di micro finanza e microcredito”, ha concluso Luca D’Ormea, direttore generale di Mikro Kapital.