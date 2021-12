Mikro Kapital sigla nuovo accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito

Mikro Kapital Spa, società di microcredito che eroga credito a sostegno delle imprese, della famiglia e della formazione, ha siglato un nuovo accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito, per l’attuazione di progetti di microcredito e i servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio relativi ai finanziamenti.

I progetti potranno riguardare sia operazioni di microcredito produttivo, sia operazioni di microleasing finanziario. In un quadro di azione economica sinergica per la microfinanza in Italia, il ruolo dell’Ente Nazionale per il Microcredito è quello di verificare la qualità dei servizi erogati dai tutor convenzionati ed iscritti nel relativo elenco obbligatorio.

Mikro Kapital metterà a disposizione la propria esperienza e know-how, maturati nell’erogazioni di microcredito alle micro e piccole imprese, per verificare l’ammissibilità del richiedente del microcredito, oltre a supportarlo nella preparazione della richiesta.

I finanziamenti di microcredito produttivo avranno forma tecnica di mutui chirografari e non potranno eccedere la cifra di 50.000 euro. I piani di rimborso delle somme finanziate verranno articolati in rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, per una durata massima di 72 mesi. Mentre per quanto riguarda il microcredito finanziario questo avrà forma tecnica di “leasing finanziario” per importi non superiori ai 25.000 euro e con un piano di rimborso che non potrà eccedere le 60 rate mensili. Non è previsto preammortamento.

Questo nuovo accordo segue quello siglato lo scorso maggio tra Mikro Kapital, l’Ente e il Comune di Roma, che prevede iniziative di microcredito a supporto delle piccole imprese e di microcredito sociale, fornendo inoltre servizi di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio relativi a finanziamenti di microcredito. I beneficiari della precedente iniziativa di microcredito sociale sono persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Roma Capitale, che si trovino in stato di temporanea difficoltà finanziaria e presentino una serie di condizioni di vulnerabilità sociale.

“È fondamentale che in una fase iniziale di ripresa economica, come quella che si sta affacciando all’orizzonte, tutti abbiano la possibilità di coglierne il momento e i benefici. In particolare, i piccoli imprenditori e i piccoli professionisti che da sempre sono la base dell’economia italiana. Mikro Kapital è lieta di sostenere un’altra iniziativa dell’Ente Nazionale per il Microcredito per l’inclusione finanziaria”, ha dichiarato Vincenzo Trani, presidente di Mikro Kapital.

“Il sostegno alla micro-imprenditoria permette di rinforzare il tessuto economico e sociale italiano. Con questo ulteriore accordo di collaborazione con Mikro Kapital si rinnova una partnership importante nell’attività di erogazione di microcrediti e microcrediti finanziari permettendo così ai piccoli imprenditori di cogliere le opportunità ed affrontare le sfide del mercato e altresì il supporto a progetti come quello di Roma Capitale per il microcredito sociale si propongono come una alternativa possibile che mette il cittadino in condizioni di rifiutare la criminalità e l’usura”, ha aggiunto Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito.

“La nostra esperienza nell’erogazione di servizi di finanziamento alla micro-imprenditoria ci permetterà di affiancare l’Ente Nazionale per il Microcredito nell’attività di supporto alla microimprenditorialità su tutto il territorio italiano”, ha concluso Luca D’Ormea, direttore generale di Mikro Kapital.