Milano Hub: i 10 progetti ammessi alla call for proposals 2021

Sono partite nel mese di marzo le attività di sostegno allo sviluppo dei 10 progetti ammessi alla prima call for proposals 2021 di Milano Hub. Le iniziative, selezionate tra le 40 inviate a ottobre 2021, avranno una durata di 6 mesi e potranno accedere a una serie di attività e servizi di supporto al loro sviluppo, con team di esperti che affiancheranno i partecipanti offrendo le proprie competenze in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e in specifici ambiti (es. informatico, legale, etc.).

Il tema della call for proposals era “Il contributo dell’intelligenza artificiale nel migliorare l’offerta dei servizi bancari, finanziari e di pagamento alle imprese, alle famiglie e alla pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai profili di inclusione finanziaria, efficace tutela del consumatore e sicurezza dei dati“.

Tre le categorie di soggetti ammesse a partecipare:

Fintech hub : imprese di natura non bancaria/finanziaria (ad esempio provider di soluzioni tecnologiche) o loro aggregazioni;

: imprese di natura non bancaria/finanziaria (ad esempio provider di soluzioni tecnologiche) o loro aggregazioni; Innovation hub : intermediari bancari, finanziari e assicurativi o loro aggregazioni;

: intermediari bancari, finanziari e assicurativi o loro aggregazioni; Research & development hub: università, istituti di ricerca, altri enti o loro aggregazioni.

I titoli dei progetti ammessi (elencati in ordine alfabetico per proponente) sono:

Fintech hub

Altilia S.r.l. : ESG – Alternative data in credit management

: ESG – Alternative data in credit management AI S.r.l. : Soluzione olistica e multilingua di AI per la redazione, consultazione e analisi della norma in formato machine-readable, che abilita un innovativo modello di servizio RegTech-as-a-Service (RaaS)

: Soluzione olistica e multilingua di AI per la redazione, consultazione e analisi della norma in formato machine-readable, che abilita un innovativo modello di servizio RegTech-as-a-Service (RaaS) Datasinc S.r.l. : Sviluppo di modelli di valutazione e monitoraggio della sostenibilità e dei rischi ambientali nei finanziamenti ipotecari “green” a supporto degli istituti di credito

: Sviluppo di modelli di valutazione e monitoraggio della sostenibilità e dei rischi ambientali nei finanziamenti ipotecari “green” a supporto degli istituti di credito Experian Italia S.p.A.: Alternative Scoring by “Digital Data Insights”

Alternative Scoring by “Digital Data Insights” Fairtile S.r.l.: Debbie – Intelligenza Artificiale per la gestione automatizzata dell’incasso di pagamenti

Innovation hub

Credito Emiliano S.p.A : Algoritmo di fraud detection focalizzato sul riconoscimento di rischi connessi all’operatività in cryptovalute della clientela dell’intermediario bancario

: Algoritmo di fraud detection focalizzato sul riconoscimento di rischi connessi all’operatività in cryptovalute della clientela dell’intermediario bancario Generali Investments Holding S.p.A .: Intelligenza artificiale per una gestione del risparmio altamente personalizzata

.: Intelligenza artificiale per una gestione del risparmio altamente personalizzata Nexi Payments S.p.A.: I. real time fraud detection system for transactions

Research and development hub