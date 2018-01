A Milano Lease 2018, primo evento dedicato ai settori del leasing e del noleggio

di

Il 15 gennaio, alle 11:30, presso il Newton Learning Centre, in via Piero della Francesca 37, a Milano, si tiene la conferenza di presentazione di Lease 2018 è il primo evento dedicato ai settori del leasing e del noleggio in cui gli operatori del mercato potranno incontrarsi per discutere e analizzare i trend, le tendenze e le opportunità, per consolidare il loro ruolo di abilitante alla crescita e alla creazione di valore.

Alla conferenza interverranno i promotori ufficiali dell’evento: Assilea, Associazione italiana leasing, e Newtonlab, una delle prime società del mercato specializzata nell’organizzazione di eventi per il mondo delle imprese.

