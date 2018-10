Minsait: l’intelligenza artificiale è la chiave per la digitalizzazione delle banche italiane

di

“L’intelligenza artificiale rappresenta per il settore bancario italiano la migliore opportunità per offrire una customer experience innovativa e distintiva, chiave per competere con i nuovi player digital native”. Così Davide Celli, direttore servizi finanziari in Italia di Minsait, la società di Indra leader negli ambiti della digital transformation e dell’iInformation technology.

Celli ha analizzato le opportunità derivanti dall’utilizzo della I.A nel settore bancario italiano al Banking Summit, l’evento sull’innovazione del settore dei servizi finanziari che si è tenuto oggi a Stresa (VB).

Secondo Celli, “l’intelligenza artificiale può dare un contributo fondamentale agli istituti finanziari e ritorni nel breve termine, migliorando l’efficienza dei processi attuali e nello stesso tempo consentendo di evolvere il proprio modello di business in tempi molto più rapidi rispetto al passato”.

Tra i benefici che le Banche possono trarre dall’implementazione dell’Ia, Celli ha elencato: la personalizzazione dell’offerta grazie allo sviluppo di prodotti e servizi su misura, la possibilità di offrire prodotti e servizi digitali nel momento migliore per il cliente; l’ottimizzazione dei business outcomes grazie alla gestione intelligente di grandi volumi di dati; la riduzione dei costi grazie alla robotizzazione delle operations.

Con l’obiettivo di accelerare l’implementazione dell’Ia nel settore finanziario italiano, Celli ha reso a disposizione delle banche una value proposition focalizzata su cinque ambiti: robotica applicata ai processi bancari, sistemi di Natural language processing (Nlp), algoritmi predittivi, user interfaces e computer vision.

Verso la banca 100% digitale

“La Ia deve rappresentare uno dei pilastri dei progetti di digitalizzazione delle banche – ha commentato Celli – in quanto per diventare unici sul mercato è necessario differenziarsi dal concetto di Banca tradizionale creando un modello di gestione 100% digitale ed efficiente, capace di competere contro i player digital native e fidelizzando il cliente attraverso l’ottimizzazione dell’offerta e una customer experience che risponda ai bisogni del cliente”.

La soluzione di digital banking di Minsait si basa su quattro concetti chiave: massima personalizzazione dell’offerta per il cliente della Banca, semplicità d’uso, agilità nell’incorporazione di nuovi servizi e scalabilità. Questo modello, nella pratica, consente all’istituto finanziario di rispondere rapidamente alle sfide del nuovo contesto, caratterizzato da un livello di interazion

Per tutto ciò, Minsait si presenta come partner strategico per il settore proponendo la creazione di un modello collaborativo nel quale le banche forniscono i profili di maggior responsabilità all’interno della struttura organizzativa (gestione dei rischi, attività commerciale, marketing, innovazione, strategia, etc.) riducendo invece la propria partecipazione nell’ambito tecnologico, della sicurezza e delle operations. In tal modo, l’istituto bancario dispone di una piattaforma tecnologica flessibile e affidabile, con una struttura snella orientata alle vendite e riducendo al minimo i problemi di coordinazione e i rischi di gestione e integrazione.

Wilobank, un esempio di gestione 100% digitale e sicuro

Recentemente Minsait ha avuto un ruolo decisivo nella creazione, lancio e messa in funzione di Wilobank, prima banca digital native dell’Argentina. L’innovativo modello di banca digitale sviluppato da Minsait ha abilitato la progettazione di un sistema di installazione e gestione 100% digitale e lo sviluppo dei più avanzati sistemi di funzionamento e commerciali.

Tutto ciò ha consentito a Wilobank di offrire ai propri clienti un nuovo modello bancario 100% digitale in grado di coprire tutte le operazioni tecnologiche, aggiungendo un modello di gestione innovativo e una proposta distintiva progettata per generare una customer experience sorprendente.

Leader in tecnologia per servizi finanziari e trasformazione digitale

Minsait ha gestito casi di successo in diversi paesi nella transizione dai modelli bancari tradizionali a quelli digitali, il lancio di banche digitali che completano l’offerta esistente di una banca tradizionale e la creazione ex novo di banche native digitali.

Minsait è la società leader in Spagna in soluzioni tecnologiche per servizi bancari e un punto di riferimento nella manutenzione di applicazioni, back office bancario e metodi di pagamento. Tra i suoi clienti figurano le dieci principali banche spagnole, è la prima azienda in Spagna nel settore dei mezzi di pagamento e uno dei principali player globali: gestisce oltre 21 milioni di carte l’anno.

