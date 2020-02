Mipim 2020, Cbre non parteciperà per contenere diffusione coronavirus

Gli effetti del coronavirus si fanno sentire anche sul Mipim 2020, evento di 4 giorni che riunisce gli operatori più influenti di tutti i settori dell’industria immobiliare internazionale, previsto a Cannes dal 10 al 13 marzo.

Cbre, leader mondiale nella consulenza immobiliare, “alla luce della recente diffusione della Covid-19 in Europa continentale, per la sicurezza e la salute delle proprie persone e per ridurre al minimo i rischi legati alla possibile trasmissione del virus, ha deciso di non partecipare al Mipim 2020”.