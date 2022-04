Monety: al via partnership con Rehalta

Rehalta, real estate developer specializzato in smart building, ha scelto Monety, la società di mediazione creditizia del gruppo Gabetti, per l’erogazione dei mutui ai propri clienti. L’accordo si inserisce nella rete di partnership che la controllata della holding Fg Invest di Alessandro Gatti, ha siglato con primari operatori nazionali del settore. L’imprenditore lombardo, con la sua holding è il secondo socio e vice presidente del gruppo immobiliare Gabetti e investe in startup innovative, come Smace, 2Watch, Wikicasa e Buzzoole. Fanno capo a Gatti anche Maisonfire, società attiva nel settore dei camini green di design, e Fapir, storica azienda di famiglia, specializzata in finiture di alta gamma.

Rehalta, si legge in un comunicato stampa congiunto, “è uno smart home developer in forte crescita, grazie a progetti immobiliari residenziali incentrati su un elevato tasso di innovazione ed ecosostenibilità e un’attenzione particolare per il risvolto etico delle attività”. Le aree di interesse delle operazioni, realizzate mediante club deal, riguardano tutto il centro e nord d’Italia. Il controvalore dei cantieri, in corso o in fase di lancio, è superiore ai 50 milioni di euro e riguarda oltre 140 appartamenti. A quasi un anno dalla sua costituzione, Rehalta può contare su un fatturato di cantieri già finanziati pari a 35 milioni.

“Abbiamo scelto di offrire agli acquirenti l’assistenza creditizia di Monety, per la professionalità da loro mostrata, l’ampio ventaglio di collaborazioni con istituti di credito, la capillarità del servizio offerto e la disponibilità di una divisione online, Mutuisi, adatta a soddisfare le esigenze dei clienti più digital oriented”, ha commentato Luca Di Paola, ad di Rehalta.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova partnership stipulata. Rehalta, società recentemente lanciata sul mercato, vanta un management di altissimo livello, con un’importante esperienza nel settore del real estate – ha dichiarato Antonio Ferrara, ad di Monety –. Monety, con la sua rete di professionisti, garantirà ai clienti Rehalta le migliori soluzioni finanziarie, grazie agli importanti accordi bancari sottoscritti con istituti leader nel credito immobiliare, prestando particolare attenzione alla qualità operativa”.

“Il numero di iniziative già acquisite da Rehalta nei primi mesi di quest’anno, per consegna nel biennio 2022-23, è davvero imponente e ci permette di pensare con entusiasmo agli ambiziosi obiettivi futuri. Le importanti sinergie in corso ci consentono di operare con un alto livello qualitativo, sia in termini di affidabilità che di concretezza”, ha concluso Gatti.