Monety: volume erogazioni cresciuto del 13% nel I trimestre 2022

Nel 1° trimestre 2022 è risultata in netta crescita l’attività di mediazione creditizia di Monety, società controllata da Tree Real Estate e operativa dal 2017. È quanto si apprende dal Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 di Gabetti Property Solutions.

Monety, società di mediazione creditizia che sviluppa l’attività d’intermediazione dei prodotti finanziari (mutui, prestiti personali e cessione del quinto dello stipendio) con un focus specifico sulle agenzie immobiliari di Gabetti Franchising, Grimaldi e Professionecasa, ha registrato nei primi tre mesi dell’anno un volume di segnalazioni di prodotti finanziari erogati dagli istituti di credito di circa 87 milioni di euro, in aumento di 10 milioni rispetto ai 77 dell’anno scorso (+13%).

L’Ebitda al 31 marzo 2022 è stato pari a 77.000 euro, in miglioramento e in tournaround rispetto all’anno precedente. “Con la fusione per incorporazione di Mutuisi avvenuta a marzo 2021, sono cominciate a manifestarsi sinergie ed economie di scala con impatti positivi sui margini”, si legge nel report.

La rete dei collaboratori si è attestata a 154 persone al 31 marzo, contro le 149 di fine 2021. “Lo step a cui sta già lavorando la società è incrementare la produttività dei mediatori valorizzando i migliori, cercando anche di migliorare oltre al volume erogato anche la redditività della singola pratica lavorata”, conclude il resoconto intermedio.