Monety: ricavi pari a 6 mln nei primi 9 mesi del 2021

È in forte crescita l’attività di mediazione creditizia svolta attraverso Monety, società operativa dal 2017 che si occupa di intermediazione di prodotti finanziari e assicurativi. Lo ha reso noto il gruppo Gabetti, che ha comunicato i propri dati consolidati relativi ai primi 9 mesi del 2021, approvati il 12 novembre, e ha precisato che la quota di partecipazione detenuta nella società di mediazione creditizia attraverso Tree Real Estate è sempre pari al 59,50%.

Al 30 settembre i ricavi per segnalazione finanziaria sono stati pari a 6 milioni di euro, quasi raddoppiati rispetto ai 3,4 milioni di euro del 30 settembre 2020. Anche l’Ebitda è risultato in miglioramento e in pareggio rispetto a -0,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.

Più che positivo anche il confronto con il primo semestre. Al 30 giugno i ricavi per segnalazione finanziaria ammontavano a 4,3 milioni di euro ed erano più che raddoppiati rispetto a euro 1,9 milioni del 30 giugno 2020.

Sulla performance ha inciso anche la fusione per incorporazione di Mutuisi (società acquisita in data 20 maggio 2020) in Monety, completata il 1 marzo 2021, i cui effetti contabili e fiscali sono decorsi a partire dal 1° gennaio 2021.