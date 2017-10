di

Si terrà venerdì prossimo, in una villa settecentesca del Palermitano, la IV convention di Money360.

L’evento rappresenta un’importante giornata di incontro e di scambio, un’occasione unica in cui le diverse anime aziendali si raccontano e comunicano tra di loro unite da un senso di appartenenza e spinte dal raggiungimento di nuovi importanti obiettivi.

Durante l’evento verranno presentati i risultati ottenuti e rilevanti novità, dando spazio anche a momenti di riflessione e di condivisione.

Non mancheranno i colpi di scena e le pause ricreative al fine di creare un’atmosfera di relax cucita addosso ai partecipanti, per farli sentire sempre più al centro di un’azienda che considera la propria rete non un numero, ma persone con cui crescere e fronteggiare i cambiamenti di un mercato in continua evoluzione.

Money360, venerdì 6 ottobre IV convention aziendale ultima modifica: da