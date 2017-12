di

Nei giorni scorsi ha aperto a Cagliari, in via Nuoro 74, un negozio Money360. Lo spazio si trova fronte strada in una zona centrale e vuole rappresentare il nuovo punto di riferimento per i clienti sardi che troveranno consulenti capaci di offrire una vasta gamma di prodotti di mutuo di 7 banche convenzionate, oltre a una ricca proposta di assicurazioni complementari. Il servizio dedicato a chi cerca un finanziamento o un copertura da rischi è, come sempre, a costo zero.

Luca Melis, area manager per la Sardegna, e i suoi collaboratori hanno inaugurato il negozio il 5 dicembre. All’evento erano presenti i referenti delle banche convenzionate, il back office nazionale (100% sardo) e il team della direzione di Money360, compreso l’amministratore delegato Andrea Pennato, che ha appoggiato fin da subito il progetto e ha augurato a Luca Melis e al suo gruppo ulteriori successi grazie anche al negozio di Cagliari: “Ci sono voluti quasi due anni di lavoro per costruire da zero un team di Money360 in Sardegna. Grazie all’impegno di Luca ci siamo riusciti e stiamo crescendo con soddisfazione. Spero che avere un punto di riferimento in centro città aiuti a sviluppare clientela, accordi di distribuzione e rete di collaboratori Money360 in Sardegna, rispettando sempre la nostra visione un po’ differente di come si opera nella mediazione creditizia: zero commissioni per i clienti, provvigioni meritocratiche per la rete, non differenziate da banca a banca, e prodotti benchmark di mercato, molto spesso in esclusiva, sono i tre pilastri del nostro modello di business e della nostra vision per il futuro di questo mestiere”.

Money360, aperto nuovo negozio in centro a Cagliari ultima modifica: da