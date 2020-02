Mutui, Abi: dal 2015 ad oggi 19 mld di euro dal fondo garanzia prima casa

Il fondo di garanzia prima casa ha accolto finora oltre 172.000 richieste di mutui, per un controvalore superiore a 19 miliardi di euro. Queste risorse hanno permesso di offrire garanzie soprattutto ai giovani che volevano comprare casa. A renderlo noto è l’Associazione bancaria italiana (Abi), che precisa come dall’avvio della sua operatività, a gennaio 2015, fino a febbraio 2020, il Fondo di garanzia prima casa, istituto dal ministero dell’Economia e delle Finanze e reso operativo grazie ad un protocollo d’intesa con l’Abi, abbia già consentito di erogare complessivamente 14,8 miliardi di euro. Mensilmente vengono erogati circa 4.000 nuovi mutui utilizzando la garanzia del fondo.

Il Fondo di garanzia prima casa prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari (fino a 250.000 euro) erogati per l’acquisto (anche con interventi di ristrutturazione e per l’accrescimento dell’efficienza energetica) degli immobili adibiti a prima casa. La garanzia può essere richiesta per l’acquisto di immobili di qualsiasi metratura, purché non di lusso, da soggetti, senza alcun limite di reddito e di età, che alla data di presentazione della domanda non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli ricevuti per successione o che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Per l’Abi il fondo di garanzia “si conferma un importante esempio di collaborazione tra banche e istituzioni pubbliche utile a favorire l’accesso al credito per le famiglie che aspirano ad acquistare la prima casa, in particolare di quelle più giovani, anche titolari di contratti di lavoro atipici”.

Nel dettaglio della ripartizione per classi di età, infatti, il 60% delle operazioni di finanziamento ammesse al Fondo di garanzia riguarda giovani compresi tra i 20 e i 35 anni.

Tabella 1

Distribuzione percentuale dei finanziamenti avviati dal Fondo per fascia di età

Fascia Età Età compresa tra i 20 e i 35 anni 59,34% Età compresa tra i 36 e i 45 anni 29,71% Età compresa tra i 46 e i 55 anni 9,27% Età compresa tra i 56 e i 65 anni 1,30% Oltre 65 anni 0,37% Totale complessivo 100%

Fonte: elaborazioni su dati Consap

Inoltre, guardando specificatamente ai soggetti che presentano le condizioni di priorità previste per accedere al Fondo di garanzia, emerge che oltre il 10% dei finanziamenti erogati riguarda giovani – di età inferiore a 35 anni – titolari di rapporti di lavoro atipici.

Tabella 2

Distribuzione dei finanziamenti del Fondo di garanzie per condizione di priorità (esclusi i casi relativi a soggetti che non presentano le condizioni di priorità previste)

Condizione di priorità Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i 35 anni 73,8% Giovane di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art.1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 10,2% Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente almeno con un proprio figlio minore 8,3% Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi 6,6% Conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati 0,9% Famiglia monogenitoriale con figli minori 0,2% Totale complessivo 100%

Fonte: elaborazioni su dati Consap

Il Fondo di garanzia “si conferma, dunque, uno strumento utile a favorire lo sviluppo dei mutui residenziali, anche per i nuclei familiari più giovani, l’11% dei quali (corrispondenti ad oltre 220.000 famiglie) risulta proprietario di un immobile acquistato con un finanziamento bancario”, si legge nel comunicato dell’Abi.

Tabella 3

Famiglie che hanno acceso un mutuo bancario per acquisto immobili

Famiglie indebitate per acquisto immobili (in % del totale famiglie per classe di età) Numero famiglie indebitate per acquisto immobili Per memoria: numero totale famiglie Classe di età fino 34 anni 11,0% 223.557 2.032.336 35-44 19,0% 813.466 4.281.402 45-54 15,4% 865.635 5.621.005 55-64 6,7% 321.013 4.791.243 oltre 64 1,7% 156.600 9.211.737 Totale 9,3% 2.412.208 25.937.723

Fonte: “Indagine sui bilanci della famiglie Italiane” della Banca d’Italia (dati al 2016) e Istat (per il numero di famiglie, dati al 2016)

La lista delle banche e degli intermediari finanziari aderenti al fondo è consultabile presso il sito di Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici che gestisce il fondo, dal quale è possibile scaricare anche l’apposito modulo di domanda.