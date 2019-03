Mutui, Crif: a febbraio richieste in calo del 7,8%

di

Prosegue anche nel mese di febbraio il rallentamento delle richieste di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane (vere e proprie istruttorie formali registrate sul Sistema di informazioni creditizie di Crif, non semplici richieste di informazioni o preventivi online), con un calo del 7,8% rispetto al corrispondente periodo febbraio 2018.

L’analisi di Crif segnala anche la crescita dell’importo medio, che fa segnare un +2,9%, per attestarsi a 129.702 euro.

Di seguito sono riportate in forma grafica le variazioni percentuali mensili in valori ponderati, cioè al netto dell’effetto prodotto dal differente numero di giorni lavorativi, registrate sul Sic Eurisc, che raccoglie i dati relativi a oltre 85 milioni di posizioni creditizie.

LA DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI IMPORTO DEI MUTUI RICHIESTI

Relativamente alla distribuzione per fasce di importo, a febbraio le richieste si sono concentrate prevalentemente nella classe compresa tra 100.001 e 150.000 euro, con una quota pari al 29,3% del totale.

Classe di importo % distribuzione anno corrente Fino a 75.000 € 25,4% 75.001-100.000 € 20,1% 100.001-150.000 € 29,3% 150.001-300.000 € 21,8% Oltre 300.000 € 3,4%

LE CLASSI DI DURATA DEI MUTUI RICHIESTI

Per quanto riguarda invece la distribuzione delle richieste di nuovi mutui e surroghe per classe di durata, nel mese di febbraio le preferenze delle famiglie italiane vedono uno spostamento verso la classe compresa tra i 26 e i 30 anni, che arriva a spiegare il 24,9% del totale in virtù dell’incremento più consistente (+2,2%). A seguire, la fascia tra i 16 e i 20 anni, con il 24,6%.

Classe durata mutuo (n° anni) % distribuzione anno corrente Fino a 5 anni 0,6% 6 – 10 anni 8,8% 11 – 15 anni 15,8% 16 – 20 anni 24,6% 21 – 25 anni 22,4% 26 – 30 anni 24,9% Oltre 30 anni 2,9%

LA DISTRIBUZIONE DELLE RICHIESTE PER FASCE DI ETÀ

Anche nel mese di febbraio i richiedenti di età compresa tra i 35 e i 44 anni rimangono maggioritari, con una quota pari al 33,9% del totale, seppur in leggero calo rispetto al dato del 2018. Le altre classi rimangono pressoché stabili, con gli under 35 che arrivano a spiegare il 29,0% delle richieste.

Classe Età % distribuzione anno corrente 18-24 anni 2,5% 25-34 anni 26,5% 35-44 anni 33,9% 45-54 anni 23,8% 55-64 anni 10,5% 65-74 anni 2,6% Oltre 74 anni 0,2%

“In questo inizio d’anno prosegue il calo delle richieste di nuovi mutui e surroghe registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di Crif ma, in parallelo, continua la crescita dell’importo medio richiesto. Si tratta di due facce della stessa medaglia, che trovano spiegazione nel progressivo ridimensionamento dell’incidenza dei mutui di sostituzione, già iniziato nel corso degli anni precedenti – ha dichiarato Simone Capecchi, executive director di Crif -. In questo scenario è interessante sottolineare come si stiano diversificando i canali di richiesta, favoriti dalla disponibilità delle nuove tecnologie che rendono ancora più accesa la competizione per conquistare nuove fette di mercato da parte degli operatori”.

