Mutui, Kìron: nel 2018 volumi stabili e tassi ai minimi

di

“Il mercato del credito chiuderà il 2017 con volumi erogati per circa 50 miliardi di euro. Siamo dunque in linea con i valori del 2016. Dopo una prima parte dell’anno che ha visto ancora una crescita dei mutui erogati alle famiglie, nel secondo semestre 2017 la spinta sembra aver diminuito la sua forza ed ha fatto registrare un rallentamento della domanda di credito, soprattutto per quel che riguarda la componente di sostituzione e surroga. Il mercato sembra dunque aver trovato la sua dimensione”. Così Renato Landoni, presidente di Kìron Partner.

“Il calo delle interrogazioni rispetto allo scorso anno è continuato fino agli ultimi mesi del 2017 – ha aggiunto Landoni –. I tassi dei mutui, supportati dalla politica economica della Bce, si manterranno stabili ai minimi per almeno tutta la prima parte dell’anno appena iniziato. Alla luce di quanto appena esposto, ci si aspetta per il 2018 un quadro finanziario con volumi in linea con quanto registrato nel 2016 e nel 2017. La quota delle surroghe è destinata a ridursi ulteriormente accentuando il fenomeno già in corso”.

Kìron Partner è la società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, attiva da oltre 20 anni, iscritta nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo degli Agenti e Mediatori. Svolge la propria attività attraverso oltre 700 collaboratori, consulenti del credito e assicurativi, attivi nelle 170 agenzie a marchio Kìron ed Epicas dislocate sull’intero territorio nazionale. La società beneficia di legami consolidati e pluriennali con primari operatori del settore bancario, creditizio e assicurativo, che permettono di soddisfare una domanda di accesso a prodotti e servizi ampia e diversificata. Presso ogni agenzia il cliente può trovare soluzioni alle proprie necessità di reperimento del finanziamento o della polizza assicurativa più adatta alle proprie esigenze attraverso una consulenza personalizzata in grado di offrire risposte efficaci e costruite su misura per il cliente.

Mutui, Kìron: nel 2018 volumi stabili e tassi ai minimi ultima modifica: da