Mutui, Kìron: nel I semestre atteso calo tra i 3 e i 4 miliardi

“Attualmente possiamo solo affermare che l’erogazione di mutui dovrebbe registrare un calo nel primo trimestre 2020. La fase di lockdown del sistema Italia non potrà che impattare sull’erogazione del credito, in virtù del fatto che ad oggi le stipule degli atti sono possibili solo nei casi di estrema urgenza”. Così Renato Landoni, presidente di Kìron Partner.

“Si ipotizza – ha aggiunto Landoni – una diminuzione tra i 3 e i 4 miliardi di euro solo nel primo trimestre. Una volta ritornati in un regime di normalità, si dovranno interpretate le politiche del credito degli istituti eroganti.

In ultimo fondamentale sarà l’indice di fiducia delle famiglie riguardo alle proprie aspettative economiche e finanziarie. Sono molte le variabili da prendere in considerazione per poter fare un’analisi attendibile riguardo allo sviluppo del mercato dei mutui nel 2020.

Un segnale positivo è legato all’andamento dei tassi che rimarranno bassi per lungo tempo”.