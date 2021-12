Mutui, Monety sigla accordo con Immobiliare.it

Monety, società di intermediazione creditizia del gruppo Gabetti, ha stipulato, attraverso il proprio canale digitale MutuiSi.it, un accordo strategico con il portale Immobiliare.it.

L’intesa prevede che l’utente interessato all’annuncio di un immobile gestito dalle agenzie Gabetti, Grimaldi e Professionecasa e pubblicizzato su Immobiliare.it avrà a disposizione i due servizi “Calcola mutuo” e “Consulenza mutuo”, che gli permetteranno di essere indirizzato direttamente al portale di MutuiSi.it per effettuare la simulazione del mutuo e contattare eventualmente un consulente Monety.

“Il Gruppo Gabetti è da sempre attento alla digitalizzazione e all’innovazione, questo accordo è stato stipulato proprio seguendo questa direzione – dichiara Antonio Ferrara, amministratore delegato di Monety -. Secondo gli ultimi dati di bilancio, Monety si conferma in forte crescita, avendo raddoppiato i ricavi nel giro di un solo anno (da 3,4 a 6 milioni di euro, dati consolidati al 30 settembre). Puntiamo a crescere ancora di più favorendo questa tipologia di accordi, grazie anche a un momento particolarmente favorevole per chi è alla ricerca di un mutuo. Pensiamo sia alle nuove iniziative come i mutui agevolati under 36 sia alla proroga del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”.

“Sono soddisfatto di questo nuovo accordo, perché crediamo che la sinergia con le nostre reti possa essere efficace anche nel digitale – aggiunge il vicepresidente di Monety Andrea Negri –. Stiamo lavorando per migliorare le performance di MutuiSi con investimenti che riguardano la nuova identity, la customer journey degli utenti e soprattutto il servizio di customer care, potenziando i nostri sistemi sales”.