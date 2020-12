Mutui prima casa, Miglioli (Auxilia Finance): “Bene approvazione emendamento per ripristino Fondo Consap”

Auxilia Finance plaude al via libera del Senato della Repubblica all’emendamento proposto da Fiaip alle forze politiche, che ripristina le condizioni d’accesso originarie al Fondo Consap ‘mutui prima casa’.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in Senato dell’emendamento sull’accesso al Fondo Consap di garanzia mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa che ripristina le condizioni originarie per l’accesso al fondo. Ciò garantirà tutti i soggetti in difficoltà, così come era originariamente, prima dell’entrata in vigore del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) – dichiara Flavio Miglioli, presidente di Auxilia Finance -. Riteniamo che questa misura, se approvata in via definitiva, potrà facilitare l’accesso alla casa – intesa come abitazione principale – per molti singles, lavoratori atipici e giovani famiglie, incentivando al contempo il percorso di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e contribuendo alla vitalità del mercato immobiliare e all’economia del Paese”.